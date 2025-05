„Když jsme se tady bavili s Willemem Dafoem o filmování, říkal jsem mu, že jsem natočil skoro 150 bijáků a on jen koukal, dodal jsem: ,Ale všechny byly špatný‘!“ smál se v dokumentu z cyklu GEN Jiří Bartoška, paradoxně tehdy už čtvrt století prezident Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Který od roku 1994 počal doslova křísit z mrtvých společně s dramaturžkou Evou Zaoralovou. Komentář Karlovy Vary/Praha 6:30 10. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jiří Bartoška | Foto: Kateřina Šulová | Zdroj: Profimedia

A podařilo se jim postupně na prvý pohled nemožné: Vybudovat významnou kulturní akci daleko přesahující domácí rámec.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Ondřej Konrád: Neřeklo se mu jinak než Barťák

A Bartoška díky své široké známosti i značnému osobnímu šarmu pro něj neúnavně sháněl finanční prostředky, bez nichž by se festival těžko dobral do respektované pozice, a nepřijížděli by na něj excelentní světoví hosté Defoeovy velikosti.

Přičemž, jak plyne z citovaného Bartoškova profilu, sám si o své kinematografické dráze nečinil iluze. Přitom mimořádně fotogenického a pohledného herce už v někdejším Československu znal doslova každý především z filmů a televize.

Hlavně divadelník

Ale na silné filmové role za 50 let štěstí neměl, anebo aspoň nikoli v hlavních rolích. V paměti zůstává bělovlasý mlčenlivý člen banderovských zoufalých násilníků ve Vláčilových Stínech horkého léta z roku 1977.

Nebo o 20 let pozdější vesnický farář z Michálkova Je třeba zabít Sekala. Shodou okolností jde v obou případech o dramata vycházející do jisté míry z westernových principů, čili součásti základního filmového kánonu.

8:18 Jirka vyvolával dojem, že je nesmrtelný, říká o velikánovi filmu Bartoškovi Vetchý Číst článek

A filmy Bartoška samozřejmě rád měl a ty skvělé světové obdivoval. Ale jeho zvláštní až minimalistické herectví, vypadalo to, že nemusí vlastně dělat skoro nic a přesto z něho vyzařuje nějaké vnitřní tajemství, rozkvétalo na jevišti.

V sedmé a osmé dekádě, kdy po studiu brněnské JAMU působil pár sezón v ústeckém Činoherním studiu a pak dlouho v pražském Divadle Na zábradlí.

Skvostný byl i s kolegou a jeden čas hereckým až dvojčetem Karlem Heřmánkem v Jakubu a jeho pánovi, kde zakázaného autora dramatizace Diderotova románu Milana Kunderu kryl svým jménem Evald Schorm, V jehož režiích Bartoška pak dosahoval vrcholů jako Aljoša v Dostojevského Bratrech Karamazových, nebo coby vražedný král Claudius v Hamletovi.

A když se „na Zábradlí“ mohl vrátit kdysi odtud vypuzený Jan Grossman, Bartošku obsadil do hlavních postav Havlových her Pokoušení a Largo desolato i do titulní role nezapomenutelné inscenace Moliérova Dona Juana.

Pořád stejný

Tehdy už enormně známý a oblíbený herec zaskočil komunistické vedení svými podpisy protestních výzev a přirozeně se pak zapojil do dění sametové revoluce a mimochodem z balkónu Melantrichu oznamoval Havlovu prezidentskou kandidaturu.

Byl to obrovský frajer, vzpomíná na Bartošku režisér Zelenka. Podle Vašáryové odešel charakterní elegán Číst článek

Aniž by tím snad chtěl spektakulárně odčiňovat dřívější signaturu pod antichartou, jíž bral na počátku nadějně rozjeté filmové dráhy coby nutné zlo.

V devadesátých letech pak divadlo prakticky opustil, žádné stálé angažmá ho nelákalo a na jeviště se vracel jen sporadicky mezi neustálým filmováním a novou intenzivní prací k oživení karlovarského festivalu.

Měl jsem štěstí ho zblízka poznat ještě, než začal být známý a nepřestávalo mě pak léta udivovat, že se nijak neměnil a zůstával spontánní, přátelský, nesmírně vtipný, věčně zábavný i sebeironický společník. Jako by se sám nebral příliš vážně.

Ačkoli zároveň dobře věděl, jak působí jeho osobní kouzlo. Jiné, ale svým způsobem podobné tomu, jakým vládl kdysi Oldřich Nový, jeho soused z domu poblíž legendami opředené Staronové synagogy. Kde Barťák, a jinak se mu neřeklo, v 78 letech, po rocích víc než udatného boje s vážnou chorobou, zemřel 8. května.

Autor je komentátor Českého rozhlasu.