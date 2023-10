Miliardová trubka

Doby malého státu jsou pryč, stejně jako doby, kdy stát nechtěl podnikat. Platí to i u nás a platí to i pro vládu, kde je nejsilnější stranou pravicová ODS. Nic to neilustruje lépe než nedávná koupě ztrátového provozovatele systému páteřních plynovodů Net4Gas.

