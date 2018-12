Izraelská policie doporučila obžalovat premiéra Netanjahua ve třetím případu

Policie má údajně dostatek důkazů, že premiér a jeho manželka Sara upláceli majoritního akcionáře největší izraelské telekomunikační firmy Bezek Šaula Eloviče, aby zpravodajský server Walla, jenž je její součástí, psal o Netanjahuovi a jeho rodině příznivě.

Podle policie premiér a jeho spolupracovníci „nehorázně a někdy i denně zasahovali do obsahu zpráv serveru, a dokonce se prostřednictvím Eloviče snažili ovlivňovat personální politiku“, tedy kdo v redakci má a nemá pracovat.

Netanjahu se měl nechat uplácet a ve prospěch Eloviče a firmy Bezek usměrňovat zákonná rozhodnutí. Má tak být podle policie obžalován z přijímání úplatků, podvodu a zneužití pravomoci veřejného činitele. Obžaloba hrozí i Elovičovi, jeho ženě, řediteli serveru Walla Ilanovi Ješuovi a Saře Netanjahuové, která měla obsah zpravodajství s těmito lidmi koordinovat.

Netanjahu, který rád šéfuje několika ministerstvům najednou a momentálně vede kromě vlády čtyři, dělal až do konce loňského roku ministra komunikací, a mohl tak zákony ve prospěch Bezeku ovlivňovat. A řada novinářů serveru Walla potvrdila, že byli pod značným tlakem, aby o premiérovi nepsali špatně.

Netanjahuova vláda visí na vlásku

Kauza Bezek je nejvážnější ze všech tří, v nichž mu hrozí obžaloba. Figurují v ní dva původní spoluviníci, kteří se rozhodli proti Netanjahuovi vypovídat jako korunní svědkové – bývalý mediální poradce premiérovy rodiny Nir Hefec a někdejší generální ředitel ministerstva komunikací Šlomo Filber.

Netanjahu veškerá obvinění popírá stejně jako v ostatních dvou případech a tvrdí, že jde o „spiknutí“ policie. První kauza je rovněž mediální – premiér údajně uzavřel dohodu s vydavatelem deníku Jediot achronot Arnonem Mozesem, že výměnou za příznivé zpravodajství o své osobě záměrně oslabí jeho konkurenta, list Jisrael hajom. Druhý případ se týká systematického přijímání darů od několika miliardářů v celkové hodnotě přes 280 tisíc dolarů za nejrůznější obchodní služby.

Doporučení policie obžalovat premiéra ve třetí kauze přišlo v poslední den, kdy byl ve funkci její prezident Roni Alšich, s nímž měl Netanjahu značné neshody a odmítl mu mandát prodloužit. Podle Alšicha premiér dokonce pověřil soukromé detektivy, aby našli kompromitující informace na policejní důstojníky, kteří vyšetřovali Netanjahuovy kauzy.

Policejní doporučení

Ve všech třech případech jde zatím jen o policejní doporučení. O případném vznesení obžaloby rozhodne generální prokurátor Avichaj Mandelblit, ale to hned tak nebude. Nejprve třetí případ posoudí státní zástupce a předloží Mandelblitovi své doporučení. A ten teprve potom začne zvažovat, zda Netanjahua z něčeho obžaluje.

Izraelská média odhadují, že rozhodnutí, zda ho čeká soud, nepadne dřív než koncem příštího roku. Přitom v listopadu 2019 mají proběhnout řádné parlamentní volby – tedy pokud se dřív nebudou konat předčasné.

Netanjahu odstoupit nehodlá a ani nemusí – podle zákona mu odchod z úřadu může nařídit jen verdikt Nejvyššího soudu. Negativní zprávy o sobě však špatně snáší – jeho odpůrci tvrdí, že aby odvedl pozornost od nejnovějšího policejního doporučení, dal v úterý nařídit zákrok armády proti útočným tunelům Hizballáhu na hranicích s Libanonem, přestože tunely nepředstavovaly bezprostřední nebezpečí a vláda o nich ví už nejméně tři roky.

Netanjahuova vláda visí na vlásku – po rezignaci ministra obrany Avigdora Libermana a odchodu jeho strany Izrael, náš domov (Jisrael bejtenu) z kabinetu má vládní koalice v Knesetu jen těsnou většinu jediného hlasu. Další koaliční partneři se však k odchodu nechystají. Policejní doporučení obžalovat Netanjahua s nimi ani nehnulo a požadavek opozice, aby premiér podal demisi, vyzněl naprázdno.

Jeden z koaličních partnerů, strana My všichni (Kulanu) ministra financí Mošeho Kachlona, je však v případě vznesení obžaloby odhodlaná z vlády odejít. Otázka ale je, zda by to ke změně izraelské politiky stačilo – podle posledních listopadových průzkumů by Netanjahuova strana Likud volby opět s velkým náskokem vyhrála a názory voličů se zřejmě nezměnily ani po nejnovějším policejním doporučení.

Pokud by měl Netanjahu potíže prosazovat v Knesetu zákony, může vládu bez obav rozpustit a vyhlásit předčasné volby s jistotou, že se stane popáté premiérem.