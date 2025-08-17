Neúspěšné odvolávání ministra Šaška je také dokladem povrchnosti slovenské opozice

Slovenský ministr zdravotnictví Kamil Šaško je ve funkci necelý rok a už čelil pokusu o své odvolání. Jeho křeslo se otřáslo kvůli výběrovému řízení na provozovatele záchranek. Situaci popisuje Kamila Pešková v pořadu Názory a argumenty Českého rozhlasu Plus.

Národní rada Slovenské republiky. V první řadě za řečnickým pultíkem sedí členové vlády, za nimi uprostřed předsedající schůze a vedle něj místopředsedové parlamentu a v horní řadě poté předsedové parlamentních výborů

Národní rada Slovenské republiky. V první řadě za řečnickým pultíkem sedí členové vlády, za nimi uprostřed předsedající schůze a vedle něj místopředsedové parlamentu a v horní řadě poté předsedové parlamentních výborů | Foto: Marko Erd, Petit Press | Zdroj: Profimedia

Opozice ministra kritizovala v souvislosti s nejasnostmi kolem celého tendru, Šaško totiž nechtěl zveřejnit jména lidí ve výběrové komisi ani výsledky celého výběrového řízení, kde šlo o dvě miliardy eur. Ministr musel vyvracet podezření, že nový provozovatel by mohl mít napojení na stranu Hlas, které je Šaško členem.

Kamila Pešeková: Neúspěšné odvolávání ministra Šaška je také dokladem povrchnosti slovenské opozice

Opozice proto svolala mimořádnou schůzi parlamentu, během které chtěla hlasovat o odvolání ministra. Stalo se ale to, co v nedávné minulosti už několikrát. Vlastní schůzi se nepodařilo vůbec ani zahájit, protože se nedostavil dostatečný počet poslanců. 

Za překvapující se dá ale označit skutečnost, že nedorazili ani všichni poslanci opozičních stran. Těch stran, které zasedání parlamentu svolaly. Je otázkou, jestli jim ta námaha za to nestála - nebo jestli byly toho názoru, že jejich úsilí bude vzhledem k rozložení sil v Národní radě předem odsouzeno k neúspěchu. 

V každém případě slovenský volič, který politické dění sleduje a hledá alternativu k vládnoucí koalici, mohl být svědkem opoziční nedůslednosti a povrchnosti. Znovu se tak ukázalo, že slovenská opozice právem čelí kritice, že nemá dlouhodobou vizi a neumí být rovnocenným soupeřem premiéru Robertu Ficovi, který naopak nástroje politické taktiky ovládá do posledního puntíku. 

Pokud se zástupci opozice spoléhali na to, že ministra Šaška kritizoval Andrej Danko, předseda Slovenské národní strany, která je součástí slovenské vládní koalice, tak se mýlili.

Jak se ukázalo, SNS se sice staví proti ministru zdravotnictví, ale nikdy by nezašla tak daleko, aby kvůli tomu potopila současnou vládu. Její přežití je hlavně v jejím vlastním zájmu. Podle dlouhodobých průzkumů by se totiž národní strana už do parlamentu znovu nedostala. Tohle opoziční strany dobře vědí. 

Nemohoucnost opozice 

Stranu Hlas kritizoval také premiér Fico, který je na dovolené. Vyčetl jí blízkost k opozičnímu Progresivnímu Slovensku, což je pro Hlas, který kdysi vzešel z Ficova Smeru, velmi nepříjemné. Voliči Hlasu se totiž s těmi Ficovými stále ještě velmi silně překrývají. 

Poslední události okolo sporného tendru ukázaly, že ani rozhádanost koalice zatím nedosáhla takového rozsahu, že by to vedlo ke změnám ve vládě, natožpak k jejímu konci a případným předčasným volbám. 

Ze všeho nejvíc ale zaráží nemohoucnost současné opozice. Ta nejenom že zatím není připravena dostatečně vyvažovat Ficovu vládu, ale jak se ukazuje, není připravena ani na situaci, že by měla vládnout.

Autorka je komentátorka Českého rozhlasu

