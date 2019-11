Farage svým dárkem Johnsona nepotěšil

Do Vánoc je ještě více než měsíc, ale předčasné britské volby se konají 12. prosince. Takže pokud chtěl svéhlavý zastánce odchodu Spojeného království z Evropské unie bez dohody Nigel Farage udělat britskému premiérovi radost, musel si se svým dárkem pospíšit. To, co si nachystal, se však dárku, který potěší, zprvu vůbec nepodobalo. Komentář Praha 6:29 16. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nigel Farage | Foto: Jeff Overs/BBC | Zdroj: Reuters

Předseda Brexit Party původně ohlásil, že jeho strana postaví své kandidáty v 600 obvodech z celkových 650.

Vyhlídka na drobení hlasů mezi stoupence odchodu z unie vylekala Farageovy sponzory natolik, že se jejich chráněnec ráčil tento týden opravit a vzkázal, že kandidáty nepostaví tam, kde konzervativci minule uspěli, tedy v necelé polovině obvodů.

Mýlil by se ten, kdo by myslel, že lídrovi toryů spadl kámen ze srdce. Protože mít jistotu, že v minule dobytých obvodech nebude konkurence z takřka stejného tábora, nestačí.

Trumpova podpora?

Před dvěma roky konzervativci, tehdy pod vedením Theresy Mayové, ve volbách místo, aby si polepšili, přišli o absolutní většinu v Dolní sněmovně a stali se závislými na unionistických poslancích ze Severního Irska, jehož hranice s jižní částí ostrova se stala kamenem, přes nějž se až dosud v Dolní sněmovně rozchodovou smlouvu nepodařilo přehoupnout.

Jestli chce Boris Johnson po volbách ve čtvrtek 12. prosince na tom být lépe než jeho předchůdkyně, musí získat nové mandáty získat tam, kde minule konzervativci neuspěli, tedy právě tam, kde své lidi postaví Nigel Farage. Jeho dárek v této optice už nevyhlíží velkoryse.

Boris Johnson vede svoji kampaň především proti labouristům, jejichž hodně doleva vyhraněný vůdce se ukazuje jako výhodný terč, protože z průzkumů veřejného mínění vychází, že leckteří voliči sice sympatizují s opozicí, ale mnohým z nich ze srovnání dvou hlavních lídrů vychází úřadující premiér mnohem lépe. To by mělo konzervativcům napomoci k prosincové výhře, pokud by tu nebyl strašák jednoho ale.

Stačí, aby Johnson nedosáhl na absolutní většinu a aby chybějícími poslanci disponoval Nigel Farage. Potom by se šéf Brexit Party ocitl v pozici, v níž až dosud exceloval, v roli toho, pro něhož žádný kompromis není dost dobrý, aby se vzdal maximalistických požadavků, jejichž plnění by na oplátku torye rozklížilo.

Do voleb scházejí necelé čtyři týdny a leckdo ve Spojeném království si klade otázku, zda a co by mohlo výsledek kampaně výrazně ovlivnit. Paradoxně tím nejhorším, co by mohlo Borise Johnsona potkat, by byla hlasitá podpora významného světového politika, ba dokonce přímo spojence.

Americký prezident dorazí do Londýna na summit NATO týden před prosincovými volbami, a jestli se Britům odprava doleva příliš nezamlouvá lídr labouristů Jeremy Corbyn, tak na nechuti vůči Donaldu Trumpovi se jich shodne ještě mnohem více.

Autor je komentátor Hospodářských novin