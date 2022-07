Připomeňme si tedy ještě jednou, že vládě Petra Fialy (ODS) důvěřuje jen 28 procent obyvatel České republiky. Zjistilo to Centrum pro výzkum veřejného mínění. Ve volbách před více než devíti měsíci dostaly vládní strany v koalicích celkem přes 43 procent hlasů těch lidí, kteří přišli k urnám. Což při tehdejší účasti znamená, že vládě důvěřují plus minus jen její voliči, a z těch 28 celých 24 procent „spíše důvěřuje“, tedy vlažně. Komentář Praha 6:30 26. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Představitelé stran vládní koalice, zleva Marian Jurečka, Markéta Pekarová Adamová, premiér Petr Fiala, Vít Rakušan a Ivan Bartoš | Foto: Michal Kamaryt | Zdroj: ČTK

Podstatné na tomto zjištění je, že tak nízká důvěra omezuje možnosti vlády účinně řešit souběh krizí, jaký Česko nezažilo nikdy za 30 let samostatnosti a zřejmě ještě déle.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Petr Šabata: Vláda Petra Fialy má důvěru 28 procent obyvatel. Je to obdivuhodné číslo

Průsečík krize energetické, inflační, uprchlické s dalšími vlivy vyvolanými válkou na Ukrajině je mimořádný úkol pro kabinet Petra Fialy. A do toho všeho předsednictví Radě Evropské unie!

Vláda je pod drtivým tlakem a čeká se od ní pochopitelně výkon jak od žádného předchozího kabinetu: pracovat rychle, přesně, dosahovat viditelných výsledků. Zatím se to více méně daří v reakci na válku – podpora Ukrajině humanitární i vojenská byla rychlá a účinná a přijetí více než 300 tisíc uprchlíků i díky občanům ukázkové.

Solidarita s Ukrajinou je v Česku obdivuhodně stálá Číst článek

Jenže výčet chyb je mnohem delší: nepochopitelné zaškrcení platů státních zaměstnanců na začátku roku se proměnilo v silné letní napětí a nutnost jednat o podstatnějším navýšení; hra s rozpočtovým provizoriem se ukázala jako samoúčelná, tento týden bude vláda rozpočet měnit; příliš plošný a nákladný a pouze jednorázový příspěvek 5000 na dítě pro rodiny s příjmem do milionu korun doprovodila trapná vládní komunikace, zda je to příjem čistý či hrubý; úsporný energetický tarif je rovněž plošný, a tedy velice drahý, takže desítky miliard budou státu někde chybět… A tak dál.

Viktor Orbán nespadl z nebe

Jistě, ne vše se musí povést, i jiné evropské vlády dělají chyby, nebo se dokonce rozpadají. Problém vlády Petra Fialy spočívá v tom, že se rozhoduje váhavě, činí polovičatá opatření, jako by si nepřipouštěla vážnost situace – jako by byla v Česku inflace 2 procenta a společnost měla švýcarskou životní úroveň.

Co se stalo s Visegrádem? Viktor Orbán ho zničil Číst článek

A pak je tu otřesný způsob komunikace s veřejností. Jsme svědky výkřiků jako – zdaníme energetické firmy, a možná i banky. V žádném případě to neuděláme – než takovou sektorovou daň, to raději poplatky ve zdravotnictví.

Ne, to nepřipadá v úvahu, to by byla politická sebevražda. Zavedeme solidární daň, ať bohatí platí víc, ne nezavedeme ji, systém už je dost progresivní.

Těch 28 procent důvěry je vlastně projev obdivuhodné trpělivosti české společnosti s Petrem Fialou. Ale na podzim to nebude stačit. A v Česku nejde nyní jen o to, kdo vyhraje komunální, senátní a pak prezidentské volby, ale o soudržnost společnosti a směřování země na mnoho příštích let.

Netřeba malovat čerty na zeď, stačí se podívat do Maďarska. Viktor Orbán nespadl z nebe, ani nebyl výsledkem pominutí smyslů maďarských voličů.

Oni jen reagovali na naprosté selhání předchozí socialistické vlády v řešení vážných ekonomických potíží a na jejich politické skandály, které vyvrcholily odstoupením premiéra Ference Gyurcsányho v roce 2009.

V dalších demokratických volbách v roce 2010 získal Viktor Orbán ústavní většinu a zahájil politickou i ekonomickou privatizaci země. Dnes má Maďarsko tvrdý autoritativní režim, stojí jednou nohou mimo Evropskou unii a Orbánův ministr zahraničí se okázale paktuje s představiteli ruské válečné mašinerie.

Tohle dnes riskuje Fialova vláda s důvěrou 28 procent.

Autor je šéfredaktor Českého rozhlasu Plus