Tulipány, větrné mlýny a Mark Rutte v křesle premiéra

Mark Rutte začne pomalu být další ikonou Nizozemska. Vysoký štíhlý Holanďan už přesvědčil třikrát. Poprvé si do křesla premiéra sednul v roce 2010. Do práce jezdí na kole, když spěchá, má dvacet let starého Saaba, bydlí v běžném bytě v Haagu a není žádnou výjimkou vidět ho v obyčejných džínách.

Komentář Praha 6:29 19. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít