Noví ruští emigranti návrat do vlasti nechystají

OutRush je výzkumný projekt European University Institute o ruské emigraci po 24. únoru 2022. Hlavní závěr zní: Ti, kteří z Ruska emigrovali v letech 2022 až 2024, s návratem nespěchají. Chtěli by bezpečnostní záruky a politické změny v zemi. Komentář Moskva 6:30 29. března 2025

Na základě oficiálních statistik hostitelských zemí průzkum tvrdí, že Rusko opustilo v letech 2022 až 2023 na 800 tisíc osob. Zástupci IT profesí tvoří 41 procent.

Dalších 21 procent tvoří zástupci umění a kultury, vědy a vzdělávání a médií. Přibližně sedm procent z těch, kteří odešli, začalo po přestěhování podnikat a 28 procent plánuje začít podnikat v budoucnu.

Odliv mozků z Ruska pokračuje

V rozporu s oficiálními prohlášeními ruských úřadů o počtu navrátilců se zastavení odlivu mozků z Ruska v krátkodobém horizontu jeví jako nepravděpodobné. Od léta 2023 do léta 2024 se do Ruska vrátilo pouze osm procent respondentů a dalších pět procent plánuje návrat do Ruska v příštím roce.

Mezi těmi, kteří neplánují návrat v nadcházejícím roce, až 54 procent takovou možnost jednou v budoucnu připouští, ale jejich rozhodnutí závisí na politických změnách v Rusku.

Záruky míru a bezpečnosti by mohly přilákat některé z těch, kteří odešli, zpět do Ruska, neboť pro 32 procent respondentů bylo jedním z hlavních důvodů emigrace riziko vojenské mobilizace. Pro většinu se však návrat zdá nepravděpodobný, protože jejich emigrace souvisí nejen se strachem z mobilizace, ale také s hlubokým nesouhlasem s politikou ruské vlády.

Přijímající země mají z přílivu ruských emigrantů různý prospěch. Kypr, Španělsko, Portugalsko, Srbsko, Nizozemsko a Velká Británie přilákaly ve srovnání s ostatními zeměmi větší počet IT odborníků.

Do Francie a Velké Británie přicestovalo více odborníků z oblasti umění a kultury ve srovnání s ostatními destinacemi. Brazílie, Černá Hora, Srbsko a Argentina se vyznačují vyšší mírou podnikání ruských emigrantů, od 8 do 14 procent.

Emigranti se pořád bojí mobilizace

Devadesát procent emigrantů má pravidelný kontakt s příbuznými v Rusku, ale počet rozhovorů o politice se snížil o 11 procent. Počet cest do Ruska roste.

V roce 2024 tam vycestovalo 24 procent emigrantů, což je nárůst oproti 13 procentům v roce 2023, a podobný počet plánuje cestu v budoucnu. Rizika mobilizace však mají vliv, protože muži cestují do Ruska mnohem méně často než ženy.

Případný návrat ovlivňují zprávy z Ruska. Tady je čerstvý příklad.

Vadim Moškovič je zakladatelem společnosti Rusagro, která je jedním z největších ruských výrobců slunečnicového oleje, vepřového masa a cukru.

Rovněž založil společnost Level Group, což je jeden z předních developerů v Moskvě. V loňském roce zahájil proces přeregistrace svého podnikání z Kypru do Ruska. Moškovič je nyní ve vazbě a ruský stát se chystá Rusagro znárodnit.

Autor je komentátor serveru novinky.cz