Prezident Zeman objevil místo Peroutky Novičok

Učinil to vědomě a způsobem, který znemožňuje seriózní ověření pravdivosti tohoto výroku.

Informace týkající se takovýchto věcí se totiž většinou nacházejí v různém stupni utajení. Nelze proto v médiích publikovat tvrdá fakta a na jejich základě potvrzovat či naopak vyvracet Zemanova slova. Bylo by však překvapením, kdyby Vojenský výzkumný ústav nějakým způsobem nepracoval s látkami, které mohou být využity jako chemické zbraně.

Má-li být Česko před nimi chráněno, mají-li být vůbec rozpoznány a má-li proti nim být vyvinut nějaký účinný protilék, mělo by je testovat. Je proto velmi pravděpodobné, že s látkami, které bývají souhrnně označovány jako Novičok, mohlo být v laboratořích pracováno.

Zároveň není možné, že by v České republice byly vyráběny. Naprosto absurdní je představa, že by v Česku byla vyprodukována látka, kterou byl otráven agent Skripal.

Zeman nabídl Kremlu příležitost

Informace šířené prezidentem argumenty k takovýmto tvrzením vůbec nenabízejí. Podle vyjádření expertů mohlo být v Česku k testování využito množství v mikrogramech, k čemuž se podle nich dojde pomocí mikrosyntézy. To bychom zabíhali do odborných detailů, což není úplně podstatné.

Ostatně je nebral v potaz prezident republiky, když veřejnosti sděloval své názory na Novičok v Česku. Přitom musel znát tyto okolnosti. Přesto je pominul. Svoji informaci nezasadil do patřičného kontextu.

Kdyby to učinil, těžko by se jeho vyjádření mohlo chytnout Rusko a nevyvolal by tím bouřlivé reakce v tuzemských politických kruzích. Nechce se věřit tomu, že by tak zkušený politik netušil, co svým výrokem může způsobit.

Naopak musel počítat s tím, že na základě takto podaných informací bude Rusko zpochybňovat věrohodnost britského tvrzení, že k otravě agenta Skripala nemohl být použit Novičok z jiné země než právě z Ruska. Miloš Zeman svým vyjádřením nabídl Kremlu příležitost tuto konstrukci narušit. Ten ji okamžitě využil.

Veřejným prostorem se tak bude šířit zpráva, která neodpovídá skutečnosti a je vytržena ze souvislostí. Realita, že v Česku se Novičok nevyráběl a k otravě agenta Skripala být použit nemohl, prakticky nikoho zajímat nebude. Bylo by pokrytectvím předstírat, že si toho Miloš Zeman nebyl vědom v momentu, kdy informace o Novičoku vypouštěl ze svých úst.