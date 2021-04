Kulhánek může jako ministr zahraničí zachránit aspoň naše předsednictví v unii

Nový ministr zahraničí Jakub Kulhánek (ČSSD) je přes své mládí natolik zkušený, že ví, že za půl roku, který mu zbývá do voleb, se toho příliš stihnout nedá. Přesto by mohl udělat pro Českou republiku více, než to nyní vypadá. Komentář Praha 6:29 22. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Jakub Kulhánek má v čele ministerstva z pohledu předsednictví několik velmi těžkých úkolů. Tím první, nejzásadnějším, je docílit, aby se vláda začala konečně předsednictvím vůbec vážně zabývat.“ | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Česko se totiž v druhé polovině příštího roku ujme předsednictví v Evropské unii. Příprava na tuto z mnoha hledisek velmi důležitou roli Česka a jeho diplomacie, je přitom ve velmi složité situaci a zcela na okraji zájmu. Jak veřejnosti, tak vlády.

Předseda ANO Andrej Babiš - přes více než tři roky ve funkci premiéra i předchozí téměř čtyřleté působení v čele resortu financí - fungování Evropské unie nikdy nepřišel ani na chuť, a ani takříkajíc na kloub.

V souvislosti s blížícím se předsednictvím udělal nejméně dva velmi nešťastné a nesmyslné kroky. Až na dřeň seškrtal rozpočet určený na naše půlroční šéfování unii. Úspora, kterou tím dosáhl, vypadá z hlediska současných stamiliardových deficitů státního rozpočtu směšně. Dopady na kvalitu přípravy Česka ale směšné nejsou ani trochu.

Tato šance pro českou diplomacii (a český státní aparát) více proniknout do fungování EU a dokázat z ní pro české občany co nejvíce vytěžit, se přitom opakuje jen jednou za víc než deset let.

Kvůli šetření ale na práci diplomatů a státních úředníků nezbývá v napjatém rozpočtu předsednictví dost peněz.

Předsednictví a rozpočet

Velice špatným Babišovým rozhodnutím bylo také odvolat zkušeného velvyslance v Bruselu Jakuba Dürra. Jeho jediným prohřeškem přitom je, že nebyl k Babišovi servilní. A zájmy České republiky si dovoloval nadřazovat nad osobní zájmy premiéra.

Jakub Kulhánek má v čele ministerstva z pohledu předsednictví několik velmi těžkých úkolů. Tím první, nejzásadnějším, je docílit, aby se vláda začala konečně předsednictvím vůbec vážně zabývat.

Druhým je docílit při přípravě rozpočtu na příští rok toho, aby bylo na předsednictví vyčleněno tolik prostředků, aby bylo možné půl roku v čele Evropské unie zvládnout alespoň trochu důstojně.

Třetím je pak v chaotické politické situaci v Česku, která se nemusí uklidnit ani po volbách, najít model, ve kterém se bude moci klíčová část týmu připravující předsednictví věnovat své práci bez mocenských vlivů.

Pokud by jako ministr zahraničí Jakub Kulhánek zvládl v čele Černínského paláce alespoň toto, byla by jeho mise prospěšná. A přes pouhé půlroční trvání i v dobrém slova smyslu zapamatovatelná.

Autor je komentátor Deníku