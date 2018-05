Nuda základní skupiny

Ruský tým sice bude až tím následujícím soupeřem českých hokejistů, teď přijdou na řadu Švýcaři, ale právě až na středeční duel jsem hrozně zvědavý. Ruský tým plný hvězd zatím válcuje soupeře v tréninkovém tempu. Skóre 20:0 a devět bodů je dostatečně vypovídající. Jenže proti jakým soupeřům hráli…

Všechny celky, které se zatím postavily Sborné, byly už dopředu smířeny s porážkou. Prohry 0:7 respektive 0:6 jsou ještě milosrdné. Rusové se ani moc nesnažili a nepředvedli, nebo spíš nebyli donuceni se snažit předvést, svůj lepší nedej bože nejlepší výkon.

Podobně jako zámořské celky, Finsko či Švédsko mají sestavu plnou hvězd. Ale tyhle hvězdy neukazují zatím fanouškům to nejlepší, co v nich je. Hrají úsporně, na půl plynu a já jsem moc zvědav, jak dokáží přepnout do vyšších obrátek. Když budete dlouho běhat jen pomalu, z ničeho nic najednou sprintovat nejde.

Věřím, že to budou právě Češi, byť asi zatím bez excelentních Davidů z Bostonu, kteří přinutí ruskou mašinu rozeběhnout se rychleji. Otázkou je, zda toho bude ruská mašina vůbec schopná. Podmínky na to má ze všech týmů nejlepší.

Jen se podívejte, kolik lidí stojí na ruské střídačce a kolem ní. Tak široký realizační tým, který počtem osob převyšuje počet hráčů, nemá žádný jiný celek na turnaji. Výkony tomu ale zatím neodpovídají.

Tak proč tomu neodpovídá i hra předváděná na ledě? Já chci vidět na ledě to nejlepší z Dacjuka, Dadonova a dalších hvězd. Nechci se na hokeji nudit.