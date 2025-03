O Gaze bez Gazy

Svět dělí svou pozornost mezi budoucnost Ukrajiny a budoucnost Gazy. O tom, co s tímto územím bude, se v posledních dnech mluvilo nejdříve v Rijádu, a pak v Káhiře. Na této schůzce zástupci arabských zemí vyjádřili souhlas s egyptským plánem pro Gazu. Komentář Gaza 16:30 8. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Gaza, zničené centrum města | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Stostránkový dokument předestřel krásnou budoucnost Gazy, včetně barevných obrázků vygenerovaných umělou inteligencí. Náklady na rekonstrukci odhadl na více než padesát miliard dolarů.

Nejdříve by nastalo šestiměsíční přípravné období, během kterého budou odklizeny trosky a vystavěny provizorní příbytky. A po něm by následovala pětiletá etapa, během níž by se z Gazy stal skoro ráj na zemi. Včetně přímořských promenád, stovky nových zdravotnických zařízení, návrh se zabývá ekologickými stavbami a prvky smart city. Plánuje i vlastní letiště.

Vyslovili se pro něj všichni účastníci káhirské schůzky. Potíž je plán neodpovídá na dvě zásadní otázky. Kdo bude rekonstrukci platit, a jak bude vypadat politické zajištění vize. Text se ani jednou nezmiňuje o 7. říjnu, natož existenci a budoucnosti hnutí Hamás. Není tedy divu, že i samotný Hamás tento projekt přivítal.

Ve skutečnosti nikdo neví, jak vážně je arabský návrh míněn, zda není tradičním pokusem arabských summitů vyřešit nějaký problém společnou deklarací, bez vůle něco uskutečnit. Mimo jiné odklonit Trumpův záměr vystěhovat Gazany do Egypta a Jordánska, kterého se oba státy obávají.

Plán také zakrývá velké rozdíly v náhledu na věc. Emiráty, jeden z potenciálních financiérů rekonstrukce, jsou jednoznačně proti Hamásu, Katar je naopak jeho sponzorem. Oba státy, každý ze svých důvodů, jsou kritické k Mahmúdu Abbásovi.

Gaze má vládnout sbor palestinských expertů a technokratů, kteří by měli podporu Hamásu i Fatáhu. Není zřejmé, jaké by byly jejich pravomoci, jakou by měli legitimitu, a kdo by se postaral o to, aby Hamás neudělal z Gazy znovu odpaliště raket a následně tedy i bojiště. Místní policii by měli vycvičit Egypťané.

Rozdíly panují i v tom, jakou úlohu by hrála Palestinská autonomie Mahmúda Abbáse. Jeho hnutí Fatáh se obává, aby nebylo vytěsněno z rozhodování. Abbás zatím pod tlakem okolností vyhlásil, že bude orgány autonomie reformovat, chce amnestovat své politické odpůrce, a do roka vyhlásí volby.

Donald Trump egyptský plán pro Gazu odmítá s tím, že nezohledňuje humanitární potřeby obyvatel zničené oblasti. Zmírnil svůj tlak na realizaci plánu na blízkovýchodní Riviéru, ale také nabídl svou surreálnou verzi vytvořenou pomocí umělé inteligence.

Izraelská vláda výstup summitu odmítla s tím, že nic nevyřešil. Jeruzalém formálně podporuje Trumpův návrh na vystěhování a totální přestavbu Gazy, i když ho v Izraeli málo kdo bere vážně.

Netanjahu odmítá nejen podíl Hamásu, ale i Palestinské autonomie na správě Gazy, i když nenabízí vlastní alternativu. Stejně tak odmítá roli UNRWA, kterou vidí z podílu na vzniklé situaci.

Zdroje zevnitř izraelské vlády naznačují, že Jeruzalém by se zřízením nějaké arabské správy Gazy souhlasil, ale jen za podmínky, že bude zahrnovat odzbrojení Hamásu. Není jisté, zda by kterýkoli z arabských států do tak náročného úkolu šel.

Vedle toho přišel se svým plánem pro Gazu vůdce izraelské opozice Jair Lapid, který přiřkl Egyptu ještě mnohem větší úlohu ve správě Gazy, výměnou za odpuštění jeho gigantických dluhů. Pro všechny plány je typický stejný rys – žádný se neodvolává na to, co chtějí sami Gazané.

Autor je komentátor Českého rozhlasu