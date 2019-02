Největší hrozba Babišově vládě? Dohoda Trumpa s Číňany

Čína si chce uchlácholit Donalda Trumpa. A ukončit tak obchodní válku. Do Washingtonu vyslala na jednání svoji delegaci. A činí i další vstřícné kroky. Minimálně část Trumpovy administrativy si přeje totéž, co Číňané – konec obchodní války. Pokud obchodní smír mezi oběma velmocemi opravdu nastane, neznamená to ovšem, že svět má vyhráno. A Česko už vůbec ne.

Praha 8:46 6. února 2019