Bílý dům v úterý potvrdil informace serveru Politico, podle kterého americké ministerstvo obrany zastavilo dřív slíbené dodávky některých střel protivzdušné obrany a další přesné munice na Ukrajinu. Z obav, aby se zásoby amerických zbraní příliš zmenšily. Podle mluvčí Bílého domu Anny Kellyové daly USA přednost svým zájmům. Komentář Praha 6:29 4. července 2025

Je to smutné, ale je to tak. Zmíněné médium se přitom odvolává hned na tři spolehlivé zdroje a také zprávu vzápětí doplňuje konkrétními údaji: Opatření se týká zejména raket do protivzdušných systémů Patriot, střel Hellfire a dalších vysoce přesných zbraní, určených především k ničení vzdušných cílů.

Libor Dvořák: Obejde se Ukrajina bez amerických zbraní?

Četné světové sdělovací prostředky přitom připomínají, že na nedávném summitu NATO americký prezident Trump konstatoval, že jeho země musí vše postup ještě prověřit. Navíc si pochvaloval rozhovor s Volodymyrem Zelenským a ani nezaznačil, že by další vývoj událostí mohl být tak dramatický.

Představitelé Pentagonu vysvětlují zmíněný krok faktem, že se zásoby zbraní tenčí a hrozí nebezpečí nedostatku podobných prostředků i pro potřeby obrany Spojených států. Část dodávek, přislíbených ještě za prezidenta Bidena, je přitom už v Polsku.

Ukrajina vydrží jen půl roku

V této velmi dramatické situaci svou základní strategii mění i Ukrajina. Prezident Zelenskyj zaprvé vyjádřil ochotou americké zbraně nejen dostávat, ale i nakupovat. Zadruhé pak začal zkoumat možnosti, za nichž by tento materiál mohla v USA pořídit EU a poté ho postoupit jeho zemi.

Jak vážný je aktuální vývoj v nastalé situaci, zdůrazňuje ve své úvaze i známý hlavní zahraničněpolitický komentátor listu FT Gideon Rachman.

Ten říká: „Hodnocení odborníků jsou taková, že jak ruská, tak ukrajinská armáda mají blízko k naprostému vyčerpání. Jenže zatímco ruská strana bude zřejmě schopna zachovávat současnou intenzitu bojů ještě rok, pak pro Ukrajinu – pokud co nejrychleji nedostane novou masivní vojenskou pomoc –, může definitivní krize nastat už za půl roku.“

Příznačným komentářem jsou pak nejnovější slova kremelského mluvčího Peskova, který Američany chválí a doslova říká: „Čím dřív Západ svou vojenskou pomoc zastaví, tím dřív celá krize skončí. Rozuměj – tím dřív Ukrajinu vojensky porazíme… A pak si s ní uděláme, co budeme chtít.“ K tomu už jen dodávám, že na to by měl Západ myslet především.

Autor je komentátor Českého rozhlasu