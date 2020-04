Volal po pomalém obnovování provozu v malých obchodech a apeloval na záchranu toho, co si Slovensko za 30 let vybudovalo. Vyslovil také domněnku, že na konci krize bude mít Slovensko životní úroveň jako v roce 1998. Pamětníci si možná ještě vzpomenou, že to bylo na konci mečiarismu, kdy bylo Slovensko v rámci Evropy považováno za naprostého outsidera.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Kamila Pešeková: Obnova ekonomiky na Slovensku. Někdy je lepší být odvážnější

Sulík pochopitelně vyvolal svými slovy značnou nevoli, byl obviněn z nezodpovědnosti a nerozvážnosti. Teď, s odstupem několika dní, oznámila ale vláda zcela oficiálně, že začne postupně obnovovat hospodářství. Uvolňování přísných opatření, zavedených v souvislosti s novým koronavirem, bude probíhat ve čtyřech krocích.

Země otevře obchody do plochy 300 m2, venkovní tržnice i sportoviště, obnoví prodej aut i provoz některých služeb. Nošení roušek na veřejnosti bude jako dosud povinné, ale zavedeny budou výjimky. Ty se mají týkat dětí do dvou let, lidí jedoucích v autě, řidičů MHD a také těch, co se vydali do přírody.

Slovensko zmírňuje pravidla pro nošení roušek. V přírodě a pro řidiče veřejné dopravy nebudou povinné Číst článek

V nemocnicích se začnou opět provádět odkládané operace. A k obnovení výroby už přistoupila i automobilka v Bratislavě. Mimochodem, už ve druhé fázi uvolňování by měla následovat obnova bohoslužeb i kadeřnických salonů.

Vzpomínky na rovnou daň

Vedle ekonomických úvah o možných negativních dopadech trvalejšího umrtvení veřejného života mluví pro opatrné uvolňování i čísla o počtu nakažených. Ta jsou na Slovensku stále velmi nízká a totéž platí i pro počet obětí nemoci covid-19.

Hlavními ohnisky nákazy jsou převážně domovy důchodců a romské osady. Země zavedla hned na začátku velmi rychle přísná opatření, zakázala cesty do zahraničí, během Velikonoc omezila návštěvy a situaci se podařilo i díky tomu dostat pod kontrolu.

Ve Španělsku je v izolaci přes 2 000 zdravotníků. Deset dní používali vadné ochranné masky z Číny Číst článek

Matovičův kabinet, který je přesně měsíc v úřadě, si zatím počínal hodně opatrně. Chce se téměř za každou cenu vyvarovat nějaké zásadní chyby. Nastoupil v situaci, kdy země potřebovala kvůli šířící se pandemii rychlá a moudrá rozhodnutí. Aby přitom někdo bez předchozí vládní zkušenosti neudělal žádnou chybu, je skoro nemožné.

A přesně o něco takového se premiér Matovič snažil. Chce právě za současné krize uspět za každou cenu, aby dokázal, že je lepší než jeho dva předchůdci Peter Pellegrini a Robert Fico, vůči kterým se tolik vymezoval a kteří teď v opozici čekají na jakoukoli chybu nebo zaváhání.

Někdy je ale lepší být trochu odvážnější a třeba si i časem připustit, že ne všechno se povedlo. I tady se nabízí vzpomínka na minulost. Když svého času střídala mečiarovskou stagnaci pravicová vláda, přišla po nějaké době s radikální koncepcí rovné daně. Koncepce, kterou předtím nikde moc nevyzkoušeli, přinesla Slovensku zahraniční investice a katapultovala ho mezi země s nejrychlejším růstem. Pokud by se Matovičovi a jeho týmu povedlo něco podobného, o jejich kompetentnosti by už nikdo nepochyboval.

Autorka je komentátorka Českého rozhlasu