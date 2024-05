Obří čistka na ruském ministerstvu obrany

Život sféry ruského ministerstva obrany a celé armády se během pár posledních týdnů odehrává ve znamení přímo masových vyhazovů a popřípadě zatčení řady ruských generálů. Podle zasvěcenců jde o největší ruský armádní skandál posledních pár let. Komentář Praha 6:29 30. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zadržený náměstek ruského ministra obrany Timur Ivanov | Foto: Tisková kancelář moskevského městského soudu | Zdroj: Reuters

Timur Ivanov, Ivan Šamarin, Ivan Popov či Jurij Kuzněcov – to jsou jen některá, pravda, nejzvučnější jména, která se rozléhají ruským i světovým éterem poslední dobou v souvislosti s čistkami, které jako zčista jasna nebe hrom burácejí s hlasitostí opravdu okázalou.

Ostatně někteří rezolutnější a nepříliš opatrní komentátoři je – zatím ne zcela oprávněně – srovnávají se Stalinovým kádrovým tažením z konce 30. let, jež tehdy znamenalo vyvraždění celé tehdejší sovětské generality, a to těsně před válkou s Hitlerem. Tak daleko Putin – alespoň prozatím – naštěstí nedospěl.

Dalekosáhlých změn v nejvyšším ruském armádním velení i vedení ministerstva obrany si přirozeně všímají americká média, podle nichž jde o prezidentovu mstu za nedostatek loajality ze strany generálů.

List The New York Times je přesvědčen, že jde o nejrozsáhlejší pokus citelně zasáhnout do nejvyšších pater armádních struktur od „katastrofálního vpádu na Ukrajinu“ před více než dvěma lety.

Posmrtný pozdrav Prigožina

Jenže jelikož se tenkrát ruská armáda celému světu představila takříkajíc v nedbalkách, Putin se snažil veškeré personální zásahy, které by ruské vojenské velení mohlo dále destabilizovat, pokud možno pominout.

Dnes je situace zcela jiná: ruská armáda útočí po celé frontě a ukrajinské straně chybějí jak zbraně, tak lidé – a hlava ruského státu se tak cítí daleko silnější v kramflecích.

„Více než dva roky po zahájení plnoformátové války a po nekonečném sledu zpráv o problémech a chaosu v ruských ozbrojených silách Kreml otevřeně přiznává, že v jeho armádě panuje naprostý zmatek,“ sděluje zcela bez servítků list The Daily Beast.

Podle názoru autora citovaného článku jsou poslední rozsáhlé kádrové hrátky v ruské armádě „posmrtným pozdravem Jevgenije Prigožina“.

A vskutku – vybavíme-li si nedávný každodenní až hysterický videopokřik majitele wagnerovců typu „Šojgu, Gerasimov, gde vaši jobannyje pripasy“ (v jemnějším českém překladu asi „Šojgu, Gerasimove, kde je to vaše podělaný střelivo“) – jako by se Putinův kuchař Prigožin, který se koncem loňského léta opovážil vystoupit proti samotnému prezidentovi, právě dnes konečně domáhal svého.

I přesto, že za onu opovážlivost nakonec zaplatil tím nejcennějším – vlastním životem. Ač je na druhé straně pravda, že o ten už rozhodně přijít nemůže.

Autor je komentátor Českého rozhlasu.