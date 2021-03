Nebát se vlastního strachu

Nejprve jen tak pro pobavení ty legrační: internetoví konspirátoři věří třeba tomu, že virus po světě rozšířila 5G síť. Ale zároveň, že když člověk bude proti viru očkován, získá čip, kterým jej mohou ovládat ti mocní nahoře v čele s Georgem Sorosem či Billem Gatesem.

Někde na pomezí jsou obyčejné lidské strachy, že by vakcína mohla mít vedlejší zdravotní účinky – do této kategorie patří současné vědecky nepodložené odmítání vakcíny AstraZeneca.

Stejně jako názory, že zavést očkovací pas je diskriminace těch, kteří s vakcinací nesouhlasí, nebo se na ně ještě nedostalo. Protože očkovací pas je výhoda, nikoli povinnost. A lze to řešit jinak, jako dosud – testy a karanténou, tedy tak, jak prozatím navrhuje Evropská komise.

Racionální základ má pochybnost ohledně technologického a vědeckého zabezpečení očkovacích pasů. Z lékařského hlediska je potvrzené, že vakcinace účinkuje proti propuknutí nemoci způsobené novým typem koronaviru.

Co úplně prokázané zatím není, je to, zda očkovaný člověk nemůže virus přenášet dál. Což by pak doopravdy mohlo při rozvolnění ohrozit neočkované lidi.

Druhá věc je technické provedení pasů – aby systém jednak neumožňoval vyrábět falešné dokumenty, za druhé aby případné trasovací aplikace nedovolovaly zneužití, ať už od úřadů nedemokratických režimů či z třetích stran.

Británie zakázala cestování

Dalším úskalím jsou politické vlivy, respektive vakcínová diplomacie. Není shoda v tom, které vakcíny budou jaké státy uznávat, protože zatím se to nastavuje dost nadivoko.

Přes všechno uvedené je jasné, že nic lepšího než plošná vakcinace – a s tím související funkční očkovací pasy – není. Svět je rok vyřazen z normálního provozu, řada zemí včetně Česka se potácí mezi lockdowny a leckde je v plném proudu třetí vlna.

Globální ekonomika prožila uplynulý rok s ohledem na okolnosti až neuvěřitelně dobře. Už je ale vidět například na zdražování státních dluhopisů, že dlouho to udržet nepůjde. A samozřejmě nejde jen o ekonomiku.

České pořekadlo říká „nemaluj čerta na zeď“. Tak trochu si ho teď namalovali Britové. Ačkoli je v zemi už naočkována polovina dospělé populace, země zakázala cestování pod tučnou pokutou minimálně do půlky května a členové vlády vzkazují Britům, že na léto u moře mohou zapomenout – ze strachu, aby se do země netahaly mutace z ciziny. Jenže jaké hlouposti se dělají ze strachu, o tom by všichni konspirátoři mohli vyprávět.

Autorka je ekonomická novinářka