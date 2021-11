Kdyby Česko bylo Bavorsko, musely by tady být od středy tohoto týdne veškeré kulturní a sportovní akce a veškerá volnočasová zařízení využity maximálně jen ze čtvrtiny své kapacity. A směli by do nich jen návštěvníci, kteří nejen že jsou proti covidu očkovaní, nebo ho v posledním půlroce prodělali, ale navíc předloží i negativní rychlotest. Neočkovaní by kromě obchodů nesměli prakticky nikam. Komentář Praha 18:03 26. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Na hlavním nádraží v Praze očkují jednodávkovou vakcínou Johnson & Johnson | Foto: Vít Kubant | Zdroj: Český rozhlas

Noční kluby, diskotéky, bary a výčepy by minimálně do 15. prosince byly zavřeny úplně. A vánoční trhy by se po celé zemi nekonaly vůbec.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Lída Rakušanová: Očkovací povinnost v praxi

Především ale, jakmile by v některém okrese překročila pět dnů po sobě týdenní incidence tisícovku nakažených na 100 tisíc obyvatel, což je v České republice případ Prahy, většiny Čech a skoro celé Moravy, platila by kromě obchodů a otevřených škol uzávěra kompletně.

Dodejme, že v Bavorsku byla minulý týden průměrná sedmidenní incidence 654 nákaz na 100 tisíc obyvatel. V Česku jich bylo 1060. Ve srovnání s Bavorskem tedy o čtyři stovky víc.

Obě země mají nicméně, obdobně jako ostatní státy střední Evropy s nízkou proočkovaností populace, stejný problém: Restrikce včetně lockdownu jsou nezbytné kvůli přeplněným nemocnicím s pacienty, kteří by tam ze dvou třetin nemuseli být, kdyby se nechali očkovat.

Nedostatek personálu

Z bavorské nemocnice ve Freisingu převezli minulý týden už dva pacienty ve vážném stavu do jižních Tyrol. Ovšem nikoli proto, že by pro ně v Bavorsku neměli lůžka, ale proto, že by je tam kvůli nedostatku zdravotnického personálu neměl kdo ošetřovat. Což je evidentně ten největší problém, a to všude včetně Česka.

Takže nepřekvapuje, že se teď všude vážně uvažuje o zavedení očkovací povinnosti, ať už celoplošné, jako to plánuje Rakousko, nebo jen pro určité profesní skupiny, jako je tomu v Itálii nebo ve Francii.

Co překvapuje, je ale skutečnost, že nastupující vláda Petra Fialy (ODS) je v tomto ohledu jedna z mála těch, pro něž očkovací povinnost údajně nepřichází v úvahu. Respektive překvapuje to jen na první pohled. Otázka totiž je, jak by taková očkovací povinnost vypadala v reálu. Bavorské kliniky například původně žádaly své jihotyrolské kolegy jen o to, aby jim poslali zdravotnický personál.

Od tamního šéfa proticovidové jednotky Marca Kaufmanna se ale dozvěděly, že prázdných postelí sice zatím mají v jižních Tyrolích dost, ale personál jim poslat nemohou, protože chybí i jim. Jak Marc Kaufmann sdělil, na 400 jihotyrolských zdravotníků, od sester po lékaře, muselo být totiž suspendováno, protože se navzdory očkovací povinnosti odmítli očkovat. Jak je vidět, ani vakcinační povinnost nezaručí, že očkování podstoupí ten, kdo je rigorózně proti.

Pro ty, kteří s očkováním váhají, je naproti tomu kolektivní lockdown pro neočkované, jak o tom svědčí fronty před vakcinačními centry, evidentně velkou motivací. Tím víc překvapuje, že chce budoucí vláda Petra Fialy tuhle motivaci, sotva se osvědčila, zase zrušit a znovu uznávat testování, byť tentokrát jen PCR testů. Totéž v modrém jsme tu už měli řadu měsíců. Co do počtu očkovaných bez valného výsledku.

Autorka je komentátorka Českého rozhlasu