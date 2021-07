Týden očima Petra Schwarze: Létající stroje, povinnosti a vykukové

V Tokiu začala o rok odložená olympiáda, první v historii zcela bez diváků na stadionech. Ještě před jejím zahájením testy odhalily koronavirus u téměř stovky účastníků, šest z nich bylo z české výpravy. Jako první z Čechů byl pozitivně testován neočkovaný lékař, se kterým ostatní nakažení letěli stejným letadlem, ten ale jakékoli své pochybení odmítl. Podle premiéra Babiše je neočkovaný lékař ve výpravě skandál. Komentář Praha 17:01 25. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zahájení olympijských her v Tokiu | Foto: Ondřej Deml | Zdroj: ČTK

Předseda vlády také ujistil, že povinné očkování, ani u zdravotníků, jeho kabinet určitě zavádět nebude, tuto debatu má podle něho vést další vláda po volbách v říjnu. Například v Itálii, Francii, Řecku a nově i v Maďarsku očkování pro zdravotníky povinné je.

Po několika dnech vláda změnila názor na pomoc postiženým tornádem, majitele nedostavěných domů už neodkazuje pouze na pomoc od neziskovek, ale přispěje dotacemi také jim. Jak schválil i Senát, obrana se zbraní v ruce se stane v Česku základním právem a svobodou a tedy součástí Ústavy, což je důsledek toho, že se českým politikům nepodařilo přesvědčit zbytek Evropy, že bezpečněji v ulicích bude, když po nich budou moci chodit lidé nejlépe se samopalem.

Předseda SPD Okamura oznámil na CNN Prima News, že by po volbách rád viděl svou stranu ve vládě, při jeho programu a preferencích jen není jasné, s kým by to mělo být. Čtyři dceřiné firmy Agrofertu mají státu vrátit celkem 5 milionů před lety neoprávněně čerpaných dotací, určených pro nejmenší zemědělce, Agrofert peníze vrátit odmítá. Hnutí ANO ve sněmovně prosazuje, aby se do benzínu musel přimíchávat dvojnásobek biosložky.

Ať nám různí vykukové neotravují život

Ruské úřady zablokovaly v zemi web zahraničního vysílání Českého rozhlasu kvůli 20 let starému článku o Palachovi, nabádá prý k sebevraždě. Zajímavé, Palach se přece upálil na protest proti ruské invazi. Vrchní soud v Praze zpřísnil Bělorusovi trvale žijícímu v Česku, který se zapojil do jednotek proruských vzbouřenců na východní Ukrajině, trest ze 4 a půl roku na 21 let vězení.

Whisky dobývá Čínu a Čína chce svou whiskou dobýt svět. V jihočínském Sečuánu hodlá francouzský koncern Pernod Ricard ještě letos spustit výrobu vůbec první čínské továrny na sladovou whisku, lahve z ní se měly na trhu objevit už za dva roky, což zrovna nesvědčí o přílišných ambicích ohledně špičkové kvality.

Ty naopak má čínská firma Mengtai, chce na severu země pálit skotskou whisky schopnou získávat světová ocenění. Ve Skotsku si u výrobce vybavení Forsyths nechala navrhnout a vyrobit kompletní destilérii, kterou rozebranou včetně třeba i podlah tento týden naložili na loď směr Čína, na místě ji sestaví a ještě do konce roku by se v ní mělo začít pálit. Číňané jsou sice proslulí tím, že dokáží okopírovat prakticky vše, ale… whisky jaksi nelze rozebrat do šroubku. Čechy postavených pivovarů také ve světě stojí dost, ale z žádného špičkové české pivo neteče.

Austrálii oproti Česku koronavirus zasáhl jen lehce, jenže za cenu tvrdých restrikcí a trestů za jejich porušení. Doplatila na ně i žena, izolovaná v karanténním hotelu v Queenslandu, která zřejmě už nemohla vydržet bez kouření a její přítel jí proto dopravil cigarety na hotelový balkon pomocí dronu. Tím ovšem žena porušila příkaz nulového kontaktu s okolím, což ji stálo v přepočtu více než 20 tisíc korun.

Právě z Queenslandu přicestoval jiný muž do Západní Austrálie, neměl ale v pořádku koronavirové doklady a dostal tedy příkaz stát do 48 hodin opustit. Před odjezdem měl přespat v karanténním hotelu, v noci ale z jeho čtvrtého patra akrobaticky prchl po svázaných prostěradlech. Policie ho hned ráno dopadla, nyní muž stráví 14 dní karantény ve vazbě a pak půjde před soud.

Skotská policistka si v noci volala na pomoc posily s tím, že ji pronásleduje svítící dron, kterému nedokázala ani ujet autem. Přivolaný kolega zjistil, že policistku vyděsila na obloze zářící planeta Jupiter, která ne a ne zmizet, ať žena prchala kamkoli. Italská policie vypátrala pilota, který pašoval na Sardinii kokain. Kufřík s drogou za čtvrt miliardy korun však z letadla shodil na špatný dům – jeho majitelé se podivili, co jim z nebe přistálo na střeše. V Rusku odhalili skupinu desítek zkorumpovaných dopravních policistů, jejich šéf, policejní plukovník, si za úplatky postavil palác východního typu, kde měl i záchodové prkénko pozlacené.

Na Slovensku při běžné kontrole objevili tahač, jenž měl vloni při kontrole najeto 1 200 000 kilometrů a letos najednou o celých 930 tisíc méně, čímž stanovil nový rekord ve stáčení tachometrů. Majitel tahač vzápětí odhlásil z evidence a vyvezl za hranice. Ať nám různí vykukové neotravují život, přeje posluchačům Českého rozhlasu Plus, sobě i celému světu Petr Schwarz.

Autor je komentátor Českého rozhlasu