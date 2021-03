Damoklův meč je na spadnutí

Na tenkou koňskou žíni nechal syrakuzský vládce Dionýsos pověsit ostrý meč nad Damoklovu hlavu. Aby mu ukázal, že ani uprostřed hodokvasu nemůže být člověk klidný a v pohodě, protože odvrácenou stranou lidského štěstí je permanentní nebezpečí. V České republice se teď tahle žíně napíná k prasknutí. Komentář Praha 18:13 5. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Anesteziologicko-resuscitační klinika v Thomayerově nemocnici v Praze | Foto: Ondřej Deml | Zdroj: ČTK

„Hromadné postižení osob“ hlásí v těchto hodinách jedna okresní nemocnice za druhou. V byrokratické hantýrce se tak prý označuje situace, kdy pacienty s covidem už není kde ošetřovat, protože došla volná lůžka a není dost zdravotnického personálu. Takže zdravotníkům nezbývá než stanovit priority, protože se nemohou věnovat každému pacientovi stejně.

Akurátní právníci sice namítají, že správně se má tohle zlověstné označení používat, jen když spadne letadlo nebo vykolejí vlak a je třeba akutně rozvézt do nemocnic spoustu zraněných najednou. Celostátní a dlouhodobou pandemii, jakou už zažíváme po celý rok, by naproti tomu měl podle nich řešit stát.

Měl by. Jenomže jak se ukázalo, je to evidentně nad jeho síly. V neposlední řadě i proto, že vláda reagovala v uplynulých měsících tak chaoticky a protichůdně, že ztratila důvěru řady lidí. Tu ovšem teď valem ztrácí i opozice, neschopná prosadit v parlamentu kromě kritiky i něco konstruktivního. Že lidé rezignují, věru nepřekvapuje.

Stát není připraven

Premiér Andrej Babiš (ANO) předpověděl této zemi „pekelné týdny“. Jak dlouho budou trvat, záleží teď na každém jednotlivě.

Klíčovou roli v tom, nakolik bude současný lockdown úspěšný, budou ale bezpochyby hrát podniky, a to především ty s průmyslovou výrobou, kde zaměstnanci často pracují v taktu nebo na montážních linkách.

Údajně by se přitom v respirátorech dusili a dodržovat se tam prý nedají ani rozestupy. Výsledkem ovšem je, že například v závodech koncernu Škoda Auto v České republice bylo na konci února kolem 700 pracovníků nakažených koronavirem.

V rámci lockdownu se teď sází v průmyslovém odvětví na celoplošné testování s finančním přispěním státu. Což ovšem celá řada firem v České republice dělá už dávno a na vlastní náklady. Některé podniky dokonce se značným úspěchem. Ty velké a střední jsou už dokonce připraveny i na to, že nabídnou svým zaměstnancům také očkování, jen co bude k dispozici dost vakcíny.

Škodovka chce ve svých třech českých závodech otevřít 15 očkovacích center a další tři mobilní střediska využívat podle aktuální potřeby. V řadě dalších firem počítají s tím, že jejich zaměstnance naočkují podnikoví lékaři.

Že stále ještě není na očkování připraven stát, by tedy nemusel být takový malér, na jaký to na první pohled vypadá. Naštěstí je boj s covidem především věcí nás všech. A to je toho času ta jediná záruka, že Damoklův meč nespadne.

Autorka je komentátorka Českého rozhlasu