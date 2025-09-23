Od Putina odchází věrný muž Kozak. Se začátkem války na Ukrajině nesouhlasil
Víc než tři dekády stál věrně po boku Vladimira Putina, svého času byl považován za hlavního kurátora ukrajinských záležitostí v Kremlu. Nyní Dmitrij Kozak na post zástupce šéfa prezidentské kanceláře rezignoval. S ním podle kremlologů odchází z Putinova okolí jediný člověk, který si dovolil pozvednout hlas proti válce.
Ještě před pár lety by věta, že právě Dmitrij Kozak opouští Kreml, zněla skoro fantasticky, ale co je fakt, to je fakt. Odchází na vlastní žádost a prý se začal poohlížet po pracovní příležitosti ve velkém ruském byznysu – ačkoli některá ruská média tvrdí, že pro něj Putin připravuje funkci stálého představitele prezidenta v Severozápadním federálním okruhu.
00:00 / 00:00
Libor Dvořák: Od Putina odchází věrný muž Kozak – se začátkem války na Ukrajině nesouhlasil
Kozak byl jedním z Putinových nejvěrnějších, který po jeho boku stál už od začátku 90. let na petrohradské radnici. Tam zůstal i po pádu tamního primátora a známého perestrojkového politika Sobčaka.
Když se ale Putin v roce 1999 stal premiérem, přestěhoval se Kozak do Moskvy a začal řídit kancelář ruské federální vlády.
Do stejné funkce o rok později putoval společně se svým patronem i do kanceláře prezidentské. Od té doby se pohyboval ve vysokých státních funkcích. Až do února 2022.
Rusko není schopné použít jadernou zbraň tak, aby změnilo výsledek války na Ukrajině, míní analytik
Číst článek
Mocenský soumrak rodáka z Kirovogradské oblasti Ukrajiny začíná přesně den před zahájením ruské invaze na území jihozápadního souseda: Podle zdrojů agentury Reuters se Kozak na uzavřené části jednání ruské Bezpečnostní rady vyslovil proti ozbrojené akci ruské armády na Ukrajině.
Ještě 24. února 2022 pak jednal přímo s Kyjevem a dosáhl významných ústupků, kupříkladu ukrajinského zřeknutí se snah o vstup do NATO. Od této chvíle však jeho vliv klesá – tedy právě od započetí „speciální vojenské operace“, jak Rusko eufemisticky říká svému už 3,5letému bratrovražednému běsnění v sousední zemi.
Výpověď na vlastní žádost?
Putin se zkrátka při všech svých dlouholetých sympatiích k Dmitriji Kozakovi nutně cítil být zrazený a před měsícem mu zrušil dvě kremelské správy, které provinilec do té doby přímo řídil. Výpověď na vlastní žádost tak Kozak podal pod tlakem okolností, které byly silnější než on.
Bylo by nemoudré si myslet, že Kozak byl nějaký ukrajinský disident na kremelském Olympu – různé zdroje o něm naopak praví, že jde o v zásadě stejného odpůrce ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, jako je Putin sám.
Celá Kozakova kauza však naznačuje, že i v nejbližším Putinově okolí existují lidé, kteří s politikou bezuzdné expanze za každou cenu nesouhlasí. A čím bude ekonomická situace země horší, tím hlasitěji se mohou začít ozývat.
Autor je komentátor Českého rozhlasu
Slováci půjdou o třech svátcích do práce. Státní rozpočet to ale nezachrání
Petr Šabata
Máme trvat na dodržování zákonů, i když to způsobí problémy?
Jan Vávra
Nechme ‚boží Ameriku‘ za mořem
Petr Fischer
Týnský chrám se pro mši za Charlie Kirka skvěle hodil
Jan Fingerland