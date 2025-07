Od Trumpa k demokratickému socialismu

Americká politika je v posledních letech jako vychýlené kyvadlo. Teď ulétla doprava. Donald Trump totiž vládne spíš pomocí dekretů. Vydal jich už desítky, Kongres většinou obchází. Jak napsal The Washington Post, v období od 20. ledna do 1. července legislativa vypracovala jen čtyři zákony včetně rozpočtové a imigrační normy přezdívané „Velký, krásný zákon“. Předchozí prezidenti už měli za sebou spolupráci s Kongresem v alespoň 20 případech. Komentář Washington 6:30 10. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Donald Trump | Zdroj: Chris Kleponis / Pool via CNP / SplashNews.com / Profimedia

Demokraté „Velký, krásný zákon“ nenávidí, podle odhadů totiž zničí řadu podle nich populárních zdravotních a sociálních programů, a to jen proto, aby 10 procent nejzámožnějších Američanů ještě víc zbohatlo – díky štědrým daňovým úlevám na úkor těch nejchudších.

I tak ale mají demokraté v tomto období Trumpovy ideologické války důvod k opatrnému optimismu. Věří, že zákon řadu voličů naštve natolik, že by demokrati mohli příští rok smést politicky zranitelné republikány v „pololetních“ volbách a získat zpět nad Kongresem kontrolu. Zatím to ale vypadá tak, že pokud by se tak opravdu stalo, ono kyvadlo by se pouze vymrštilo do druhého extrému.

V demokratické straně totiž sílí obliba takzvaného demokratického socialismu. Potvrdilo to nedávno vítězství Zohrana Mamdaniho v demokratických primárkách v boji o starostu města New York.

Znám město New York a vím, že se tam v poslední době nedá kvůli vysokým nákladům normálně žít, pokud tedy nemáte skutečně dobře placené místo. Mamdaniho apel na dostupnost tak zákonitě v této liberální baště rezonoval.

Přesto jsou některé jeho návrhy – diplomaticky řečeno – za čarou. Chce ve městě například rozjet síť veřejných prodejen dotovaných potravin, tvrdí, že by neměli existovat miliardáři a požaduje byrokraticky stanovenou hodinovou mzdu 30 dolarů.

Demokraté musí být jednotní

Znepokojující jsou také průzkumy na téma demokratický socialismus. Ten zhotovený konzervativním institutem Cato a společností YouGov zjistil, že 62 procent demokratických voličů ve věku 18–29 let má k socialismu pozitivní postoj.

V Americe je demokratický socialismus stále spíše intelektuálním cvičením malé skupiny obyvatel. Jeho obliba ale roste především mezi demokraty. Může je to fatálně poškodit tak, že je posun některých členů strany ostře doleva rozdělí a jejich šance na volební vítězství klesnou.

Právě tento podle průzkumů opravdu velmi nepopulární zákon by přitom mohl demokratům v příštím roce dopomoci k vítězství – alespoň v jedné komoře Kongresu, do USA by se tak vrátil systém kontrol a rovnováh. To vše ale za předpokladu, že veřejný prostor nepřehluší socialističtí demokrati. Kyvadlo by se taky mohlo u Trumpa zaseknout.

Autor je publicista, dlouhodobě sleduje dění v Americe