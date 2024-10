Odchod slovenské ministryně zdravotnictví a boj s dezinformacemi

Po necelém roce v úřadě doznala slovenská vláda první personální změnu. Ministryně zdravotnictví Zuzana Dolinková podala demisi, jako důvod uvedla konsolidační balíček. Nedávno ho schválil slovenský parlament a nepočítá se v něm s navýšením platů zdravotníků. Ministryně Dolinková čelila dlouhodobé kritice ze strany opozice, která jí vyčítala nekoncepčnost. Komentář Bratislava 6:29 13. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít S prací ministryně byli nespokojeni i někteří členové vládní koalice, včetně premiéra Roberta Fica | Zdroj: Profimedia

Pokud na sebe nějak upozornila, tak svými přešlapy, které byly hodně medializované. Například když v projevu při výročí vzniku národní transfuzní služby citovala z románu Dracula. Nebo když se vyfotila na oddělení JIP pro předčasně narozené děti s miminkem v náručí. Neměla ale přitom na sobě plášť ani žádné další ochranné prostředky, které by snížily riziko infekce.

S prací ministryně byli nespokojeni i někteří členové vládní koalice, včetně premiéra Roberta Fica. Ten od ní totiž očekával, že přijme v resortu úsporná opatření. Namísto toho ale Dolinková chtěla a potřebovala peníze na další investice. Podporu ji naopak vyjádřil prezident Peter Pellegrini, který byl kdysi s Dolinkovou ve straně Hlas.

Prezident, který zdůrazňuje, jak je nadstranický, tentokrát stál při své bývalé kolegyni ze strany Hlas. V případě Pellegriniho se není čemu divit, neboť má Dolinkové co vracet. Končící ministryně zdravotnictví sehrála významnou roli během prezidentských voleb.

Pár dní před rozhodujícím druhým kolem nechala zrušit vyhlášku, která usnadňovala úřední změnu pohlaví. Právě tím podmiňovaly národně-konzervativní kruhy na Slovensku svou podporu kandidátovi Pellegrinimu. Dolinková konala, Pellegrini i díky těmto hlasům vyhrál a stal se prezidentem.

Nejtěžší úkol

Novým slovenským ministrem zdravotnictví se stal Kamil Šaško. Najít někoho, kdo by chtěl resort převzít, asi nebylo jednoduché. I jinde v Evropě patří zdravotnictví k těm nejproblémovějším. Ať se ti, co stojí v jeho čele, snaží sebevíc, zpravidla se z nich stávají poslové špatných zpráv, případně musí řešit jeden problém za druhým.

A ty jsou všude stejné: Nedostatečná dostupnost zdravotní péče, která často vede k dlouhým čekacím dobám. Kromě toho chybějící personál a rostoucí náklady ve zdravotnictví obecně. Na Slovensku k tomu všemu ještě přichází jedno specifikum.

Snad nikde nedostávají takový prostor nejrůznější konspirační teorie a vědecky neprokázaná tvrzení, jako právě na ministerstvu zdravotnictví. Souvisí to s působením Petra Kotlára, který je oficiálním zmocněncem vlády pro prověření procesu řízení a managementu zdrojů během pandemie.

Kotlár je sice lékař, nicméně tvrdí, že covid na Slovensku nikdy neexistoval a aktuálně požaduje zastavit očkování proti koronavirové infekci. Podobně jako nejrůznější konspirátoři, tvrdí i on, že vakcíny mohou změnit lidskou DNA.

Kotlár má silného podporovatele, neboť se těší přízni premiéra Fica. Oba jsou zajedno také v tom, že Slovensko by nemělo podepsat novou mezinárodní pandemickou smlouvu Světové zdravotnické organizace (WHO), neboť by údajně omezila suverenitu státu. Nejenom toto činí z vedení ministerstva zdravotnictví možná nejtěžší úkol, který může současná slovenská politika nabídnout.

Autorka je komentátorka Českého rozhlasu