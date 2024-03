Odklad konce spalovacích motorů? Elektromobily táhnou méně, než se čekalo

Generální ředitel společnosti Mercedes-Benz Ola Källenius prohlásil, že automobilka téměř jistě nenaplní svůj cíl, aby do roku 2025 polovina jejích prodaných modelů byly buď elektromobily, nebo aspoň hybridy. A dodal, že je vysoce pravděpodobné, že spalovací motory budou pohánět nová auta s trojcípou hvězdou ve znaku ještě dlouho po roce 2030.

Ještě před dvěma, třemi roky přitom říkal, že plán EU zakázat prodej nových vozů s konvenčním motorem po roce 2035 je naprosto v pořádku, protože ty bateriové je stejně v té době dávno nahradí.

V poslední době pak neuplyne týden, aby některá z velkých automobilek neupravila své plány na poli elektromobility. Porsche se nechalo slyšet, že milerádo bude pokračovat ve vývoji nových spalovacích motorů. Ford dramaticky snížil cenu svých elektrovozů Mach-E a omezil produkci pick-upů F-150 Lightning. Své prodejní ambice pokrátil i čínský lídr BYD. Cena akcií americké Tesly klesá, protože výhled prodejů je čím dál horší.

Elektromobily nezmizí

Všechna tato prohlášení a opatření mají společného jmenovatele – chabou poptávku. Resp. mnohem slabší poptávku, než se čekalo.

V lednu 2024 představovala čistě elektrická auta v EU desetinu všech nových registrací, což je sice posun oproti loňskému roku, jenže pořád do určité míry ovlivněný vypořádáváním starých objednávek, které zbrzdil nedostatek součástek.

Stejné zprávy přichází i z USA nebo z Asie. Spotřebitelé na auta na baterky nepřechází tak rychle a nadšeně, jak si mnozí mysleli. Na vině jsou výrazně vyšší ceny, slabší dojezd a komplikovanější a zdlouhavější dobíjení oproti čepování u benzínky, horší jsou i vyhlídky na prodej ojetiny.

Čím dál častěji se proto hovoří o tom, že po červnových eurovolbách se začnou řešit úpravy Green Dealu včetně odložení zákazu spalovacích motorů. Také Američané se chystají své regulace usnadňující nástup elektromobility obrousit.

Nejde o nic jiného než o pomyslnou neviditelnou ruku trhu, která dala políček těm, kdo si mysleli, že společnosti vnutí jeden koncept, aniž by jí nechali prostor se rozhodnout.

Elektromobily určitě nezmizí a dost možná do budoucna skutečně zvítězí a stanou se dominantními, ostatně řidičsky to jsou mimořádně návykové stroje a z hlediska provozních nákladů jsou efektivnější než klasické motory. Jen to bude přechod postupnější, delší a podle všeho mnohem pestřejší a barvitější.

Autor je zástupce šéfredaktora serveru CzechCrunch