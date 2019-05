Filipínský prezident Rodrigo Duterte pohrozil Kanadě válkou. Rozzlobilo ho, že jistá kanadská firma vyvezla do jeho země sto námořních kontejnerů s odpadem. Měl to být tříděný plastový odpad, vyklubal se z toho odpad obyčejný a firma se nemá k tomu, aby odvezla kontejnery zpátky. Ty zůstávají v přístavu v Manile a čekají, co se s nimi stane. Komentář Praha 6:29 1. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Filipínský prezident Rodrigo Duterte | Zdroj: Reuters

Duterteho hrozba Kanadě vyvolala oživení v sále. On už je ten Duterte takový.

Byl jsem v Manile krátce před tím, než ho zvolili. Na ulici jsem potkal jednoho Duterteho voliče: měl volební čepici a taky tričko potištěné aktivistickými výkřiky. Lidi se na něho dívali dílem útrpně, dílem s úsměškem. Zase jeden podivín, který chce volit toho šílence.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Ondřej Neff: Kontejnery s odpadem a oživení v sále

Vždyť bylo o Dutertem známo, jaký je „magor“ a jeho záměr vystřílet drogovou mafii každému připadal jako naprosto šílený. No a vida, lidi ho zvolili, stal se prezidentem a nechá střílet drogovou mafii.

Je to takový jihovýchodní Donald Trump. Což neznamená, že vyvézt sto kontejnerů s odpadem na Filipíny není naprosté a trestuhodné svinstvo.

Krásná bílá voňavá mašina

Duterteho gesto vypadá komicky a pamětníkům připomene filmovou komedii Myš, která řvala o státečku, který vyhlásil válku Spojeným státům. Přes všechnu komičnost je věc v jádře víc než vážná.

My tady doma pečlivě třídíme odpad, máme kontejnery modré, zelené a žluté. V Koreji, rozumějte jižní, mají kontejnerů ne méně než sedm.

Co se děje s odpadem v Koreji, nevím, ale čtu, kde končí ten náš: vozí se přes půlku zeměkoule na východ. Končíval v Číně, ta ho už nechce, našlo se umístění ve Vietnamu a ten už se taky ošívá.

Duterteho silácké gesto má ten pozitivní efekt, že na problém upozornilo. Jako odvěký technooptimista jsem přesvědčený, že má konkrétní technické řešení. Musí ho mít. Rád bych viděl konkrétní kroky. Jaké?

Teď jsem dostal sám sebe do úzkých. Ideálně bych viděl nějakou krásnou bílou voňavou mašinu, která by do sebe vstřebávala odpad a z druhé strany by se z ní sypalo něco užitečného, co by se dalo použít k bohulibému účelu.

Jenže... Hned, jak to po sobě čtu, vidím ty obtíže. Ta mašina by musela někde stát. V tu ránu by byly protesty a demonstrace a soudní spory a aktivisté by se přivazovali za nosy pomocí řetězů.

Kdepak. Nebude žádná mašina. Bude jen odpad. A Duterte vyhlašující válku Kanadě.