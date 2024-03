ODS a její rozostřená politika

Předseda vlády a ODS Petr Fiala má za to, že inflační zlom a pokles cen energií jaksi automaticky začnou nést ovoce. Když se k tomu přidá pár přestřihnutých pásek na nových dálničních úsecích či mostech, mohlo by to vystačit na porážku Andreje Babiše (ANO).

Podobné lineární úvahy jsou však v politice zrádné. Vždy je v ní mnoho neznámých, jež mohou pootočit nálady ve společnosti. Občanští demokraté jako nejsilnější vládní subjekt vsadili na ozdravení veřejných financí a posílení obranyschopnosti země.

Loni proto svoje úsilí zaměřili na konsolidační balíček, který ovšem nenaplnil očekávání všech jejich voličů. Část se hněvá, že porušili slib a zvýšili daně, další nechápou, proč se neúčelně měnily sazby DPH, jiní kritizují habaďůru se škrtem 54 miliard dotací, které se většinou týkaly přesunů v energetickém segmentu ze státu zpět na firmy a domácnosti, ať už jde o poplatky za obnovitelné zdroje nebo podporu přenosové a distribuční soustavy.

Nárůst odpůrců unie

Výdaje na obranu se podařilo uzákonit na dvou procentech HDP, jak činí závazek České republiky vůči Severoatlantické alianci. Jana Černochová (ODS) podepsala smlouvu na dodávku 24 amerických stíhaček F-35 za 150 miliard korun. K tomu přistupuje jednoznačná podpora Ukrajiny v jejím úsilí vyhnat ruského agresora ze své země.

To vše lze označit za priority Fialovy strany, byť ne vždy jí to přináší kladné politické body. Například aktuální šetření agentury STEM ukázalo, že oproti loňskému září narostl počet lidí, kteří chtějí rychlé ukončení konfliktu na Ukrajině i za cenu ztráty některých území. Nyní jich je 69 procent. Debatu s touto převažující částí veřejnosti ovšem ODS nevede.

A její nepřipravenost se ukázala i při zemědělských protestech. Bez ohledu na to, kdo je zneužil, naplno odhalily slabiny unijní politiky, která vsadila na Green Deal jako princip, aniž by se ohlížela na jeho dopady na konkrétní skupiny obyvatelstva.

Vztah ODS k Evropské unii je rozmazaný. Je proti euru a bezpodmínečné dekarbonizaci, ale těžko říct, co vlastně chce v Bruselu prosazovat. Podtrhuje to společná kandidátka s TOP 09 a lidovci, kteří vidí unijní integraci úplně jinak než občanští demokraté. Jejich tápání umocnili i sociologové.

Z průzkumu STEM pro Český rozhlas s názvem „Rozděleni Evropou“ vyplývá, že dvě pětiny občanů jsou s různou intenzitou prounijní, další dvě pětiny protiunijní a jedna pětina má z Unie smíšené dojmy. Nejdůležitějším trendem je postupný nárůst skalních odpůrců, jejichž podíl se zvedl ze tří na čtrnáct procent.

Pokud lídři ODS nedoostří kontury své politiky, váhající voliči mohou odejít za těmi, kteří hovoří zcela jasně. Na jedné straně za Piráty či STAN, na druhé za ANO nebo SPD.

Autorka je redaktorka a komentátorka Deníku