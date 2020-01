Kdo chce vyhrát, musí tomu věřit. Také tímto způsobem se na kongresu přesvědčovali občanští demokraté o tom, že mají šanci porazit Andreje Babiše (ANO) ve sněmovních volbách. Víra je nutná, není to však jediná podmínka úspěchu. Tou další je poctivá práce, kterou zaznamenají a ocení voliči. Musí jich být dost na to, aby pomohli ODS dostat se do vlády. Komentář Praha 9:44 20. ledna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Petr Fiala je staronovým předsedou ODS. Za ním stojí bývalá první místopředsedkyně strany Alexandra Udženija | Foto: Michal Kamaryt | Zdroj: ČTK

Dosavadní výsledky průzkumů veřejného mínění naznačují, že občanští demokraté se po této cestě šinou jako šneci. Dramatický propad voličské přízně mají za sebou. Návrat na pozice před několika lety, tedy k podpoře ve výši kolem 30 procent, je zatím v nedohlednu.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Petr Hartman: ODS chce porazit Babiše, zatím podrazila Udženiju

Přiblížit by ji měl podle názoru drtivé většiny delegátů kongresu staronový předseda Petr Fiala. O tom, že to nebude mít úplně jednoduché, se přesvědčil hned pár desítek minut po svém znovuzvolení. Straničtí kolegové mu za první místopředsedkyni nevybrali Alexandru Udženiju.

Přitom proti ní nekandidoval nikdo jiný. Z toho logicky vyplývá, že se s její volbou počítalo. Byť její podpora neměla být masivní, což dopředu signalizoval počet nominací. Udženija je získala jen v šesti regionech ze čtrnácti možných.

Má ODS dostatek nebojácných lidí?

Petr Fiala tvrdil, že objel celou republiku. Buďto o riziku nezvolení své nejbližší spolupracovnice věděl a nebyl schopen tomu čelit. Nebo mu jeho straničtí kolegové neříkali pravdu.

Důležité je, aby nekandidovali kočkopsi jen proto, že se máme spojovat, říká staronový předseda ODS Fiala Číst článek

Ať už platí jedno, nebo druhé, výsledkem byla improvizace. Na kongresu se s mírnou nadsázkou sháněl někdo, kdo by byl ochoten tuto funkci vykonávat. Což poněkud narušuje obrázek strany, která ví, co chce a také toho dosáhne. Kdyby dopředu správně ODS vyhodnotila situaci a měla hned více kandidátů na prvního místopředsedu, mohla si tuto nepříjemnost ušetřit.

Delegáti kongresu by však v takovém počtu neslyšeli slova starosty Řeporyjí Pavla Novotného. Dostal se k řečnickému pultu jako nečekaně navržený kandidát na prvního místopředsedu. Mohl tak mluvit odpoledne a ne až ve večerních hodinách.

Využil toho a svým velmi svérázným způsobem stranickým kolegům sdělil, proč ODS není nejsilnější v zemi. Může za to podle něj pasivita členů. Málo svojí každodenní prací ve svém regionu přispívají k získání důvěry u voličů. Zároveň nejsou podle Novotného schopni výsledky své práce zaujmout veřejnost.

V dnešní době se totiž opakovaně ukazuje, že není nejdůležitější něco dělat, ale umět to dobře mediálně prodat. Třeba i úspěchy, které nejsou zdaleka tak velké, jak se líčí, nebo dokonce nejsou vůbec žádné. Pokud by toho byla ODS schopna, měla by reálnou šanci svést vyrovnaný souboj s hnutím ANO o vítězství ve sněmovních volbách.

Na kongresu to vypadalo na to, že část delegátů se spokojila s nezvolením jediné kandidátky na první místopředsedkyni. Chcete-li, nenašla odvahu postavit proti ní soupeře v otevřeném boji. Což nevzbuzuje příliš optimismu, že ODS má dostatek nebojácných lidí potřebných k poražení Andreje Babiše ve sněmovních volbách.

Autor je komentátor Českého rozhlasu