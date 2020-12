Může ODS vládnout s Babišem? A proč ne?

Jen co ODS pomohla ve sněmovně Andreji Babišovi (ANO) snížit daně, už musela logicky čelit otázkám: Když se dokážete dohodnout v jedné z nejdůležitějších věcí pro fungování státu, proč byste spolu nemohli třeba hned po příštích volbách na podzim 2021 vládnout? Komentář Praha 8:19 2. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda ODS Petr Fiala a šéf ANO Andrej Babiš | Foto: Petr Horník | Zdroj: Právo / Profimedia

Petr Fiala tyhle otázky pochopitelně neslyší rád a má nachystanou odpověď: Nechceme a nebudeme, kdybychom chtěli, mohli jsme to udělat už v roce 2017, kdy nás Andrej Babiš do společné koalice lákal. A my jsme odolali.

Je to pravda. A taky je pravda, že dnešní ODS v čele s Fialou opravdu s Babišem vládnout nechce. Navíc ODS nepůjde s největší pravděpodobností do voleb sama, ale v alianci s lidovci a TOP 09, což činí celou věc mnohem komplikovanější.

Ale taky je fakt, že se časy a okolnosti změnily. A že za rok bude možné pohlížet na případnou koalici ANO s ODS – nebo s duem Piráti/STAN, protože pro ně platí úplně totéž – docela jinak. Takže: víme, co nikdo nechce, nevíme, jak dopadnou volby, pochopitelně, ale dost jasně vidíme, v jaké situaci jsme se na konci roku 2020 ocitli. Česko se stalo zemí, v níž přestala platit pravidla a v níž si jedna část výkonné moci začala definitivně dělat, co chce.

Kompromis, který si nikdo nepřeje

Poradce prezidenta, který neprochází žádným běžným bezpečnostním screeningem, odletí jednat do Kremlu, aniž by o tom vědělo ministerstvo zahraničí a na schůzce byl přítomen český velvyslanec v Moskvě.

Sám prezident se už celkem nezakrytě snaží rozložit jednu tajnou službu – a všechno směřuje ke zlaté ráně jeho celého desetiletého mandátu: tendru na výstavbu nových bloků jaderné elektrárny Dukovany, který může ovlivnit směřování a bezpečnost Česka na desítky let.

Zemanova a Nejedlého volná jízda je samozřejmě možná jen proto, že ji Andrej Babiš, nejslabší předseda vlády od roku 1992, není schopen zastavit. I když bez ironie dělá, co může, a v tom si zaslouží jistý kredit: Babiš zatím odolal Zemanovým pokynům, aby vykopnul šéfa BIS Michala Koudelku. Prohlásil, že je s jeho prací spokojen a jeho vláda opakovaně prezidentovi navrhla povýšení ředitele kontrarozvědky do generálské hodnosti. Marně, pochopitelně.

A stejný Babiš před deseti dny prohlásil, že o vypsání tendru na Dukovany má rozhodnout až příští vláda – po volbách, aby bylo jasno. V obou případech se předseda vlády zachoval tak, jak bychom očekávali – a jak se pochopitelně nelíbí prezidentovi. Do konce mandátu Miloše Zemana zbývá už jen 27 měsíců. A protože času je málo a Zeman se zjevně rozhodl svou misi naplnit, bude tlak vzrůstat.

Prezident dobře ví, že drží Babiše v hrsti, dnes už to není rovnocenné spojenectví jako možná před prezidentskou volbou 2018. Bude to prezident, kdo po příštích volbách rozhodne o příštím předsedovi vlády… A bude od něj očekávat, že mu tuto ústavní pozornost oplatí. A tady přesně jsme. Prezidentova zdánlivá síla vychází jen ze slabosti jeho politických spoluhráčů nebo soupeřů.

V české politice přitom platí, že prezident je vždy slabší než sněmovní většina – pokud existuje a spolehlivě funguje. Jinými slovy: vládnout s Andrejem Babišem, trestně stíhaným mužem obtěžkaným obřím střetem zájmů, nemůže chtít – zvlášť v roli slabšího partnera – nikdo, pokud není úplně zoufalý. Ano, ČSSD, mluvíme o vás.

Ale taky se za rok můžeme dostat do situace, kdy bude nutné volit mezi Babišem pod dohledem demokratických stran a Babišem pod dohledem Miloše Zemana. V takové chvíli skutečně může být na stole i kompromis, který si nikdo nepřeje, který ale může být skutečně v zájmu státu, pokud se nehodlá posunout kamsi na předměstí Moskvy.

Vláda ANO s těmi, kteří to dnes odmítají – a znova, nejde jen o ODS – nepřináší na první pohled nic moc pěkného. Pokud ale nebude matematicky možné, aby ANO skončilo v opozici, je to skutečně lepší řešení než scénář sepsaný a režírovaný z Lán.

Autor je šéfkomentátor serveru Seznam Zprávy.