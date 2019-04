Tolerance k alkoholu? Špatný nápad, jak polidštit ODS

Na první pohled míří návrh ODS, aby řidiči mohli mít v krvi až půl promile alkoholu, vstříc tuzemským zvykům i evropským předpisům.

Skutečně jsou státy, kde panuje vůči alkoholu větší tolerance. Namátkou Německo, Rakousko, Francie, Belgie či Španělsko, ve větší míře pak Velká Británie. Bez alkoholu se naopak musí jezdit na Slovensku, v Estonsku, Maďarsku nebo Rumunsku. Také je pravda, že už dnes řada motoristů usedá za volant s jedním malým či velkým pivem v přesvědčení, že vůbec o nic nejde, vždyť se přece znají…

Povolme řidičům 0,5 promile alkoholu, navrhuje ODS v čele s Fialou Číst článek

Proč ale pokoušet osud? Každý z nás jistě zná ve svém okolí někoho, s kým zamává i třetinka desítky. Půl promile, to jsou dvě desetistupňová piva nebo dvě deci vína. Jsme lidé různí, s různými reakcemi.

Důležitá je též duševní pohoda nebo zdravotní stav. Jinak alkohol působí, když jsme unavení a jinak, když jsme odpočatí. S těmito proměnnými však ODS nepočítá. Alkohol navíc negativně ovlivňuje schopnost posoudit rychlost a vzdálenost ve vztahu k okolí, oslabuje rozeznávání pohybujících se světel, zmenšuje zorné pole a vede ke zhoršenému vnímání barev.

Měnit zavedené pořádky

Loni řidiči pod vlivem alkoholu zavinili 4626 dopravních nehod. Zemřelo při nich 62 lidí, 208 bylo těžce zraněno a 2061 lehce. Byl to nejhorší výsledek od roku 2011. Řidiči s obsahem alkoholu v krvi do navrhovaných 0,5 promile zavinili 505 nehod.

Podle Tomáše Neřolda, vedoucího oddělení Besip ministerstva dopravy, studie prokazují, že riziko nehody je už při půl promile alkoholu dvakrát vyšší. „Alkohol tedy zůstává významným rizikovým faktorem a v této situaci nepovažujeme zrušení nulové tolerance za dobrý signál,“ uvedl Neřold.

Zároveň upozornil na zajímavý poznatek: „V zemích, kde mají povoleno určité množství alkoholu, většina řidičů neví, jaký limit přesně je a co znamená. Většinové povědomí pouze říká, že něco málo mohu vypít.“

Když předseda ODS Petr Fiala říká, že „není žádný důvod pro to, aby člověk, který si dá po obědě malé pivo, nemohl pak usednout za volant,“ nedopouští se ničeho jiného, než laciného surfování na vlně nálad veřejného mínění. Protože mnozí z nás mají tu zkušenost, že do sebe mohou po obědě obrátit nealko pivo, a to klidně velké, a žízeň i chuť jsou uspokojeny.

Ve Sněmovně ODS narazí na nesouhlas ANO, ČSSD, KSČM, Starostů a nezávislých i TOP 09, ovšem při volném hlasování klubů může být nakonec všechno jinak. První průlom udělali poslanci, když povolili půl promile alkoholu pro vodáky.

Šéf poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek to vysvětluje tím, že na kánoi nikdo nejede 130kilometrovou rychlostí. Stejně by se ale dalo argumentovat u cyklistů. Ve Sněmovně totiž leží také návrh senátorů, aby stejná tolerance jako pro vodáky platila na cyklostezkách a místních silnicích i pro ně. Nebylo by divu, kdyby se pověstnou salámovou taktikou dospělo až k průlomu u alkoholu za volantem.

Není nic horšího, než měnit zavedené pořádky, které fungují. Jenže politici občas propadají dojmu, že voliči na velká politická témata neslyší, a tak se snaží v jejich očích polidštit. Proč by ale měla metodu typickou hlavně pro nová protestní a populistická hnutí přejímat do svého repertoáru i strana, která se tváří coby ukázka nejčistšího konzervatismu?

Kdyby ODS raději do svých sympatizantů vrazila tři piva před volební místností než jedno na silnici, bylo by to pro nás všechny bezpečnější.

Dění na českých silnicích sleduje webová aplikace iROZHLAS.cz.