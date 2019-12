Má ODS v řeporyjském starostovi nového Klause mladšího?

Není to ani dva měsíce, co šéf ODS Petr Fiala vyrazil na „usmiřovací turné“ do pražských Řeporyjí. Tady za ODS starostuje bulvární novinář Pavel Novotný, který i své starostování pojal spíš bulvárně než konzervativně. Obden rád uráží všechny, včetně vysokých politiků, a naposled vzbudil rozruch vystoupením v ruské státní televizi, kam se dostal kvůli svému záměru postavit v Řeporyjích pomník vlasovcům. Komentář Praha 15:14 4. prosince 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pavel Novotný během předvolební kampaně | Foto: Repro FB Pavla Novotného

Brněnský profesor politologie Fiala se proto přijel na zlobivé dítě ODS osobně podívat.

Možná se chtěl od Novotného u piva v hospodě i něco přiučit. Šéf ODS totiž nepatří mezi nejpopulárnější a „nejkontaktnější“ politiky. Přes veškerou snahu marketérů strany stále působí příliš profesorsky a z většiny hitparád osobní politické popularity vychází ještě hůř než šéf komunistů Vojtěch Filip.

To Novotný, bývalý dramaturg osobních pořadů Jaromíra Soukupa na TV Barrandov, který ve stále konzervativnější ODS mnohé děsí, přinejmenším ví, jak upoutat pozornost. Když zrovna nebuduje pomník vlasovcům, tak novinářům vypráví o tom, jak chce být prezidentem i poslancem. V cestě nahoru mu ale stojí vlastní strana.

Fiala by si proto měl dát pozor. Svým chováním i vystupováním, které ve skutečnosti není nic jiného než permanentní osobní reklama, Novotný stále víc připomíná někdejší volební kometu ODS Václava Klause mladšího.

I on, na rozdíl od Novotného sice vystudovaný matematik, měl čuch na témata, která rozdělují lidi a přinášejí proto osobní politické body.

Klaus mladší sice na rozdíl od Novotného nikdy nevyrazil na ruskou ambasádu v úklidové multikáře, i on měl ale slabost pro bizarnost. A to takovou, že v posledních sněmovních volbách získal mnohem víc preferenčních hlasů než Fiala.

Právě osobní popularita a z ní vyplývající názorová i mediální neloajalita k vlastní straně nakonec vedly až k vyloučení Klause mladšího z ODS. Novotný na to sice jde názorově opačně než syn zakladatele ODS, když svou osobní politickou značku buduje na silně protiruských postojích a prezidenta Miloše Zemana označuje za „monstrum“, styl má ale nápadně podobný. Značku ODS použil jako volební trampolínu, od níž se teď veřejně rád odpoutá, když to zrovna potřebuje.

Zkratkou nahoru

Jeho poslední ruský „incident“ je toho jen důkazem. Byla to totiž právě ODS, kdo ve vládě vždy vyznával pragmatický politický přístup nejen k Rusku. „Samozřejmě patřím do Poslanecké sněmovny, to tady ví tak nějak všichni, ale nebudu v ní, protože nemám čas na ty partajní hrátky,“ řekl skromně Novotný. V podstatě tím řekl, že chce vyšší funkci, neuznává ale tradiční partajní procedury. Podobně mluvil i Klaus mladší, který se pro změnu viděl jako ministr školství.

A mimochodem, v ODS roste nespokojenost s tím, jak se Fiala natrvalo a bez konkurence vážných protikandidátů na nejvyšší funkci usadil v jejím čele bez toho, aby ji ovšem táhl dál nahoru. V ODS to zatím neříkají veřejně, uznávají tradiční loajalitu. To neřízená střela Novotný moc ani neví, co to je. Vždycky byl loajální hlavně k sobě. Brzy by ale mohl začít střílet i do vlastního šéfa, až mu bude stát v cestě.

Autor je komentátor Info.cz