ODS zažívá lekci. Užitečnou

Pro muže, který by už za rok rád vystřídal Andreje Babiše (ANO) ve Strakově akademii, je to samozřejmě vítaná publicita – až na to, že si to předseda ODS celé představoval možná trochu jednodušší.

Jeho strana po letech porážek a utrpení v opozici konečně sbírá úspěchy a sebevědomí. Po krajských volbách získala čtyři hejtmany, obhájila post předsedy Senátu a minulý týden se jí povedlo ve spolupráci s hnutím ANO a SPD naplnit jeden ze základních bodů svého programu, zrušení superhrubé mzdy, kterou kdysi sama zaváděla.

Jenže aplaus, který přišel, je zjevně mnohem menší, než vedení ODS očekávalo. Kritické hlasy zleva či středu nemusí Fialu až tak trápit, horší je, když se přidávají i dobře viditelné a slyšitelné figury jako bývalý předseda Mirek Topolánek, řeporyjský starosta Pavel Novotný nebo – což je tedy ještě nepříjemnější – nový hejtman Jihočeského kraje, velmi ambiciózní i zručný politik Martin Kuba.

Balancovat mezi zájmy a tlaky

Soudě dle výstupů na twitteru to Petr Fiala chápe jako nespravedlnost. ODS přece prosadila snížení daní přesně, jak slíbila, co víc od pravicové strany chcete?

S hlasováním pro snížení daní by měl přicházet i návrh na úspory, říká ekonomický expert ODS Číst článek

Odpověď kritiků je jednoduchá: čekali bychom také trochu odpovědnosti. Snížit daně není zas tak složité, když se pro to rozhodne rok před volbami Andrej Babiš. Zároveň to taky znamená obří díru v rozpočtu, což se samozřejmě dá chvíli odrážet povinnými pravicovými poučkami o snížení role státu a menším přerozdělování, osobní odpovědnosti jednotlivce a vším tím, co slýcháme od ODS skoro třicet let. Jenže pak jde do tuhého.

Martin Kuba mluví o tom, jak tenhle experiment konkrétně dopadne na krajské rozpočty. A pokud se ODS za rok po osmi letech vrátí k moci, pozná to velmi důvěrně i na úrovni státu.

Přitom je celkem spolehlivě vyloučeno, že by se jí do voleb v příštím roce povedlo protlačit sněmovnou plánované úspory. A vzhledem k tomu, že volby mají být v říjnu, ani s rozpočtem na rok 2022, který bude chystat ještě Babišův kabinet, toho nikdo moc nenadělá.

Hodně štěstí, ODS!

Možná se zkuste zeptat Petra Nečase, jaké to je přijít k prázdné kase a zkusit s tím vládnout, jak to poslední předseda vlády za ODS zažil v roce 2010.

Pro ODS a Petra Fialu je to velká zkouška, která přišla právě včas. Od roku 2013 doteď byla ODS menší až středně velkou stranou, která se příliš nemusela trápit myšlenkami, že by znovu řídila tuto zemi.

Po ohlášené koalici s lidovci a TOP 09 se ale situace zásadně mění. Lídři skutečně velkých politických stran, z nichž se stávají předsedové vlád (čímž skutečně není myšlen Andrej Babiš, který svou stranu vlastní, nikoliv vede), musejí vždy složitě balancovat mezi mnoha zájmy a tlaky, které jsou mnohem vážnější a obtížnější k zvládnutí než cokoliv, co zatím Petr Fiala v čele ODS zažil, jakkoliv to nebyla žádná selanka.

A musejí pak dělat i velmi těžká a nepopulární rozhodnutí, která se nelíbí vůbec nikomu, včetně třeba i zvyšování daní, což ODS a Petr Fiala jako člen Nečasovy vlády koneckonců důvěrně zná.

ODS snížila daně a jásá. Ano, byl to asi pěkný zážitek, ale teď už se začíná znova a naostro.

Autor je šéfkomentátor serveru Seznam Zprávy