ODS se může Blažkova kauza ještě vymstít

Když vypukla bitcoinová kauza, zbývaly do voleb čtyři měsíce. ODS měla dvě možnosti, jak se k ní postavit. Premiér Fiala se mohl pokusit věc rychle vyřešit, tedy otevřeně přiznat pochybení, pojmenovat aspoň některé viníky a zavést opatření, aby se nic podobného nemohlo opakovat. Kauza by sice několik týdnů ovládala titulní stránky většiny médií, pak by ale nebylo o čem psát.

