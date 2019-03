Občanští demokraté budou opět bez Klause

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý komentář Petra Hartmana

Později se do strany vrátil. Kandidoval za ni ve sněmovních volbách a získal nejvíc preferenčních hlasů. Pochopitelně nelze jednoznačně tvrdit, kolik z nich si připsal kvůli svým názorům a kolik jako nositel příjmení Klaus. Rovněž nelze změřit, kolik voličů k občanským demokratům přitáhl a kolik svým vystupováním naopak odradil.

Faktem je, že Klausovy aktivity neocenili jeho kolegové z ODS. Václav Klaus mladší se v rámci různých stranických funkcí neprosadil. Což zrovna nesvědčilo o jeho politických schopnostech. Nyní je prakticky rozhodnuto o tom, že už v rámci strany neuspěje.

Při budování vlastní politické kariéry spíše působil jako sólový hráč, který se nerad podřizuje potřebám týmu. Také tímto způsobem lze vnímat jeho kontroverzní výroky. S jejich pomocí mohl získávat popularitu u části populace.

Budou se ho muset zbavit

Zároveň tím občas výrazně vybočoval z mantinelů, ve kterých se občanští demokraté chtějí pohybovat. Tím jim přinejmenším komplikoval politický život. Bylo pouze otázkou času, kdy jim to bude vadit natolik, že se ho budou chtít zbavit.

Jak ukazuje reakce Václava Klause mladšího na výzvu, aby opustil poslanecký klub, nebude to jednoduché. Syn otce zakladatele sám dobrovolně neodejde. Zároveň občanští demokraté už nemohou vzít svoji výzvu zpět. Budou se ho tak muset zbavit. Tím získá nálepku mučedníka, který trpí za své názory.

Otázkou zůstává, zda mu to v politice bude něco platné? Klaus mladší svým způsobem vedení strany vyhrožuje voliči. Lze těžko očekávat, že by masivně vyšli do ulic a před sídlem ODS protestovali. Ta doba už je dávno pryč.

Mobilizace podobná té, kterou předvedl jeho otec v době tzv. sarajevského atentátu, je nereálná. Voliči se samozřejmě mohou různě projevovat na sociálních sítích, kde je Václav Klaus mladší aktivní. To však ODS nijak zásadně nepoškodí.

Projevit se voliči mohou ve volbách. Přesto není pravděpodobné, že by úspěch občanských demokratů zásadně souvisel se vztahem k Václavu Klausovi mladšímu. Tak jak ODS přežila rozchod s otcem zakladatelem, tak nezanikne ani po velmi pravděpodobné roztržce s jeho synem.