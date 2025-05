V polovině dubna vyšel na serveru Seznam Zprávy text o tom, že v některých českých školách řeší problém s velkým počtem ukrajinských žáků i dalších cizinců. Někde jich je dokonce půl na půl, výjimečně i víc než polovina ve třídě.

Martin Fendrych: Okamura míří kampaň proti ukrajinským dětem, které k nám uprchly před válkou. Nelidské

Dodám, že celkem bylo k 30. září 2024 v českých mateřských, základních a středních školách 53 246 dětí a žáků ukrajinských uprchlíků, tedy 2,8 procenta ze všech dětí a žáků.

Nejvíc válečných uprchlíků míří do Prahy. V některých městských částech to vyvolává potíže. Všechny děti musí chodit do školy a jde o to, aby jejich začlenění neničilo výuku. Podobné potíže jako Praha má Plzeň, Karlovy Vary, Kolín nebo Pardubice.

Článek Seznamu nemíří proti uprchlíkům. Popisuje, že část škol potřebuje větší pomoc od státu. Dočteme se, že v Praze 8 sepsali ředitelé škol otevřený dopis, který popisuje problémy s integrací ukrajinských žáků. „Proti integraci nechtějí bojovat, ale upozorňují na to, že její současná forma postrádá smysluplnost a ohrožuje kvalitu vzdělávání v mateřských i základních školách“.

Okamura cituje celé pasáže z článku, ale větu o tom, že ředitelé „proti integraci nechtějí bojovat“ vynechá. Typické. Svůj příspěvek na Facebooku začíná tím, že si ředitelé škol stěžují a že v některých školách tvoří uprchlíci skoro polovinu žáků.

Pokračuje, cituji: „SPD prosazuje, aby se ukrajinští ‚uprchlíci‘ vrátili domů a aby Česká republika zastavila podporu Ukrajině a Ukrajincům. Je jasné, že když v některých třídách Ukrajinci tvoří tak obrovský poměr žáků a neumí česky, tak to naprosto degraduje úroveň vzdělávání českých dětí. Odmítáme, aby Ukrajinci byli privilegováni na úkor českých dětí a občanů!“

Nelidská kampaň

Slovo uprchlíci dá Okamura do uvozovek, jako by ukrajinské děti vlastně žádnými uprchlíky nebyly, jako by neprchaly před válkou a smrtí.

Text Seznamu Zprávy popisuje problém a hledá řešení, zároveň ale popisuje, jak se integrace ukrajinských dětí u nás daří, jak vysoké procento loni dokázalo plynně konverzovat a psát, nebo se domluvit v běžných situacích a jak se ukrajinské děti začleňují.

V textu nenajdete ani náznak toho, že by ředitelé škol chtěli děti vyhánět. Ne. Chtějí dětem pomoct. Třeba tak, že by byly zřizovány tzv. průtokové třídy, „kde žáci s odlišným mateřským jazykem nejprve projdou intenzivní výukou českého jazyka, a teprve potom se zapojí do běžného chodu školy“.

Text Seznamu Zprávy není xenofobní, není hnusný, upozorňuje na problém, který se dá řešit. Okamura si vybral jen to negativní, vynechal to dobré a napsal, že SPD prosazuje, aby se ukrajinští uprchlíci, které nepovažuje za uprchlíky, vrátili tam, kde na ně padají bomby ruských vrahů. Ukrajinské děti by v klidu poslal na smrt. Nelidská kampaň.

Autor je spolupracovníkem deníku Forum 24