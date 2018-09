Když nevíte, co se stane v budoucnosti, obraťte se na premiéra. Ten vám to prozradí. Týká se to například těžby uhlí na severní Moravě. Předseda dozorčí rady dnes už opět státní firmy OKD veřejně prohlásil, že nyní neví, kdy dobývání této suroviny skončí. Premiér si naopak myslí, že by to mělo být v roce 2030. Tedy za zhruba 12 let. V té době už si nikdo ani nevzpomene, co v září 2018 prohlašoval tehdejší premiér. Komentář Praha 6:39 28. září 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předsedy vlády Andrej Babiš jednal s vedením společnosti OKD v Karviné-Dolech | Foto: Jaroslav Ožana | Zdroj: ČTK

Není to podstatné ani pro budoucnost OKD, ani pro Andreje Babiše. Ten umí dobře pracovat s veřejným míněním. Pár dnů před komunálními a senátními volbami je pro hnutí ANO lepší vyvolávat v myslích lidí optimismus.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Petr Hartman: Andrej Babiš věští těžbu uhlí v OKD až do roku 2030

Na severní Moravě může být spojován právě s pokračující těžbou uhlí. Ta zajistí práci a tím i prosperitu daného regionu. Čím déle se bude na šachtách fárat, tím lépe. Veřejnost není zvyklá vnímat informace v širších souvislostech. Proto si do hlavy uloží slova spojená s premiérem o tom, že se těžit bude až do roku 2030.

Přitom Andrej Babiš k tomuto datu dodal, že za stávajících cen uhlí. To je klíčová podmínka. Od ní se odvíjí, kde a jakým způsobem se bude těžit. Při nižších cenách se to někde nevyplatí. Náklady by byly příliš vysoké.

Příznivá cena uhlí a reorganizace

Momentálně je poptávka po uhlí značná, proto jsou ceny vyšší než v minulosti. Udrží-li se na této úrovni, nebo ještě stoupnou, může skutečně těžba v OKD probíhat déle, než bylo plánováno.

Zároveň je jisté, že tomu tak nebude zdaleka ve všech částech ostravsko-karvinského revíru. Útlum je nezbytný a zavřených šachet bude přibývat. Jak rychle, to bude hodně záležet právě na vývoji ceny uhlí.

Tvrdit v tuto chvíli, že OKD přestane těžit v roce 2023, nebo 2030, je poněkud předčasné. Vedení společnosti věří, že v horizontu dvou tří let to snad nebude. Muselo by dojít k nějakému překvapivému zvratu ve vývoji cen uhlí, což se zatím nejeví jako pravděpodobné.

Naopak reálný je několikamiliardový zisk, kterého firma za loňský rok dosáhla. Ten jí umožňuje normálně fungovat. Pomohla k tomu nejenom příznivá cena uhlí, ale také reorganizace. Při ní byly z OKD vyčleněny závazky vzniklé před úpadkem společnosti.

Zkrátka doba je příznivě nakloněna tomu, aby těžební společnost fungovala takovým způsobem, že momentálně nemusí masově propouštět, ale naopak může nové zaměstnance přijímat. Což je pro region dobrá zpráva, kterou se logicky snaží Andrej Babiš před volbami politicky využít.