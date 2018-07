Zvláštní pozornost pro OKD

Z uzavřeného jednání ovšem obecně nejsou informace, neposkytl je o den dřív ani expremiér Špidla. Za jehož nástupce Grosse stát definitivně pustil OKD z ruky, neboť už mu stejně nic jiného nezbývalo. Ale žalobce v souběžně vedeném soudním řízení na totéž téma tvrdí, že to bylo hodně pod cenou.

Sobotka, budící přirozený zájem novinářů coby člověk, který před nedávnem zcela opustil politiku, v níž se pohyboval přes 20 let, ale také moc sdílný nebyl. Jen vyjádřil uspokojení nad tím, že se prý komise snaží dopátrat původu postupného slábnutí státního vlivu ve společnosti, které podle něho začalo už zkraje 90. let, kdy bylo do majetku OKD mimochodem vloženo víc než 40 tisíc bytů a majoritu stát ztratil podle už roku 1996.

Nevidomí houslisté?

Což by znamenalo, že Sobotkova sociální demokracie, která přišla k moci až pak, zároveň přišla i k problematické důlní společnosti jako příslovečný slepý k houslím. Což může být pravda, ale zdaleka ne úplná.

A marná sláva, pozvolný přesun firmy do soukromých rukou probíhal za vlád sociálně-demokratických premiérů. Z nichž ten prvý v řadě - Miloš Zeman - dokonce vedl jednobarevný kabinet.

Nu a pak Sobotka zopakoval, jak se tehdy coby šéf ministerstva financí, které za stát OKD vlastnilo, převelice divil, když doly od společnosti Karbon Invest pánů Koláčka a Otavy získala po pouhých dvou měsících RPG Zdeňka Bakaly.

Leckdo se ovšem domnívá, že aspoň někdo z účastníků prodeje o Bakalovi v pozadí musel vědět. Podle některých hlasů mu byla privatizace dokonce takzvaně ´ušita na tělo´. Což ale těžko někdo přizná a jiný zase nejspíš nedokáže.

Hodně ostřeji sledovaná společnost

Stejně jako se letos na jaře nepodařilo prokázat soudnímu znalci a dvěma tehdejším místopředsedům, že se nevýhodným prodejem OKD dopustili trestního činu.

Mimochodem, žalobce po nich chtěl absurdně vymáhat náhradu školy skoro šesti miliard korun. Což se jevilo jako klasický zátah na malé ryby. Ačkoliv v kauze figurují pořádně veliké.

Políčeno na ně má i poslanecká komise. Jejíž zřízení je ale poněkud zvláštní. Respektive si je lze vysvětlovat pouze tím, že se z privatizace OKD stalo prvořadé politikum a cosi jako morální memento. Jenže totéž by se dalo říkat o celé řadě věcí. Na které se ale jaksi pozapomnělo.