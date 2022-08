Kancléř Scholz opatrně mění energetické plány Německa

Od chvíle, co se stal Olaf Scholz loni v prosinci spolkovým kancléřem, čelila jeho vláda už řadě krizí. Od covidu, přes válku na Ukrajině, až po hrozbu, že Německo nebude mít na podzim dost plynu a elektřiny. Šéf německé vlády na ně zatím reagoval podle stejného vzorce: zpočátku nijak. Komentář Praha 6:29 9. srpna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kancléř Olaf Scholz | Foto: Fabrizio Bensch | Zdroj: Reuters

Trvalo vždy několik týdnů, než se odhodlal k nějakému vyjádření a i to pak bylo často hodně opatrné. Totéž se nyní opakuje také u otázky, zda by mělo Německo vzhledem k nejistým vyhlídkám pro svou energetickou bezpečnost prodloužit provoz tří posledních jaderných elektráren.

Téma začalo silně rozdělovat Scholzovu vládní koalici, kdy se jeho dva menší partneři, Zelení a liberálové kvůli tomu do sebe pouštějí stále víc a víc. Kancléř dlouho přihlížel. Teprve nedávno se nechal v typicky scholzovské dikci slyšet, „že pravděpodobně dává smysl připustit jejich delší provoz“.

Vzápětí následovala replika ministryně zahraničních věcí za Zelené, Annaleny Baerbockové, která z daleké Kanady vzkázala, že s prodloužením provozu německých jaderných elektráren nesouhlasí.

Mimo realitu?

Politici Zelených se tradičního postoje, že tato zařízení mají patřit jednou provždy minulosti, drží zuby-nehty.

Je součástí jejich politické DNA, protože když vznikaly v polovině sedmdesátých let v tehdejším Západním Německu první ekologicky orientované skupiny, usilovaly o zákaz nejenom vojenského využívání jaderné technologie, ale i civilního v elektrárnách.

Mnozí z voličů Zelených jsou ale už zřejmě o něco dál. Řada průzkumů z poslední doby totiž naznačuje, že i mezi nimi roste počet těch, kteří by vzhledem k současné mimořádné situaci souhlasili, aby jaderné elektrárny ještě nějakou dobu fungovaly.

Opatrný Scholz se možná i s vědomím těchto čísel odhodlal ke svému prohlášení k budoucnosti německých jaderných elektráren. Pravděpodobně tak již předznamenal, jak jeho vláda v nejbližší době rozhodne. Cokoli jiného by bylo velkým překvapením a opravňovalo by k otázce, zda v Berlíně neztratili smysl pro realitu?

Uhelný restart

Nejde ale pouze o jaderné elektrárny. Německo je zřejmě i o něco blíž rozhodnutí změnit své původní plány, pokud jde o cíl vyrábět elektřinu výlučně z obnovitelných zdrojů.

Odpojení posledních tří jaderných zařízení koncem letošního roku mělo být v tomto scénáři důležitým milníkem. Stejně jako konec spalování uhlí v tepelných elektrárnách v roce 2030, což ještě loni na podzim prezentovala čerstvě dohodnutá Scholzova koalice jako jeden ze svých velkých úspěchů.

Válka na Ukrajině jí v tom ale udělala čáru přes rozpočet, a tak padá jedno tabu za druhým. Mimochodem, není to tak dávno, co ministr hospodářství za Zelené souhlasil s obnovením činnosti jedné severoněmecké elektrárny spalující černé uhlí. Pravděpodobně to nebylo první ani poslední rozhodnutí tohoto druhu.

Autor je komentátor Lidových novin