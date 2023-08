Olomoucký vrchní žalobce Daňhel vydržel sedět v horkém křesle pouhý rok

„Byl jsem osloven a rozhodl jsem se, že to břímě zkusím přijmout a nést. Po nějaké době jsem vyhodnotil, že ho prostě neunesu.“ Nejenom těmito slovy zdůvodnil svůj konec v čele Vrchního státního zastupitelství v Olomouci Radim Daňhel. Komentář Olomouc 6:29 2. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Šéf Vrchního státního zastupitelství v Olomoci Radim Daňhel | Zdroj: Nejvyšší státní zastupitelství

V horkém křesle vydržel sedět zhruba jeden rok. V porovnání s jeho předchůdcem Ivo Ištvanem šlo o časově zanedbatelnou epizodu. Ištvan šéfoval olomouckému vrchnímu státnímu zastupitelství přibližně dvacet let. Ne v jednom kuse, protože na podzim roku 2007 byl odvolán. Vysloužil si to svým kritickým postojem ke kauze Jiřího Čunka (KDU-ČSL).

Po zhruba čtyřech letech se do funkce vrátil. Do širšího povědomí veřejnosti se opět zapsal další mediálně velmi sledovanou kauzou. Nastartoval ji spektakulární zásah na Úřadu vlády. Výsledkem byl pád Nečasova kabinetu a postupem let nenaplněná očekávání, koho státní zástupci spolu s policisty dostanou za mříže.

To Radim Daňhel takto bouřlivé časy nezažil. Byť rovněž on musel v čele Vrchního státního zastupitelství v Olomouci čelit nejrůznějším spekulacím. Týkaly se aktivit ministra spravedlnosti Pavla Blažka (ODS), který se velmi zajímal o tzv. brněnskou bytovou kauzu. V ní figurují také lidé, kteří patří do okruhu jeho známých. Některé Blažkovy aktivity působily jako snaha ovlivňovat policisty a státní zástupce, kteří mají zmiňovaný případ na starost.

Radim Daňhel jakýkoli nátlak odmítal. Zároveň připouštěl, že vyjadřovat se k různým záležitostem z pozice olomouckého vrchního státního zástupce je složité. Právě některá mediální vystoupení Ivo Ištvana toho mohla být názorným příkladem.

Pokud člověk v takovéto funkci neváží slova, může napáchat více škody než užitku. Radim Daňhel se tomu snažil vyhýbat. Byť někdy takováto obezřetnost přispívala spíše k bujení nejrůznějších spekulací než k jejich tlumení. Třeba o tom, nakolik je ochoten se zastávat svých podřízených v případech souvisejících s politikou.

Neunikne spekulacím

Rovněž oficiální zdůvodnění Daňhelova předčasného konce ve funkci nebylo přijato bez výhrad. Konkrétně slova o tom, že nedokáže řídit úřad tak, jak je nastaven. Fungování olomouckého vrchního státního zastupitelství především pod vedením Ivo Ištvana opakovaně kritizoval ministr spravedlnosti Pavel Blažek.

Argumentoval přitom nejrůznějšími analýzami. Ty však většinou neodpovídaly realitě, na což ostatně poukazoval nejvyšší státní zástupce Igor Stříž. Zkrátka Daňhelovi kolegové příliš nevěřili tomu, že by jejich nadřízený skončil hlavně kvůli tomu, že by nedokázal olomoucké vrchní státní zastupitelství řídit.

To nic nemění na skutečnosti, že od začátku srpna stanul dočasně v jeho čele dosavadní náměstek Radek Bartoš. Kdo převezme po Daňhelovi pomyslnou štafetu, o tom se rozhodne ve výběrovém řízení.

Jeho vítěz může dopředu počítat s tím, že neunikne spekulacím, proč do uvolněného křesla míří zrovna on. Zda proto, aby dokázal tento úřad řídit tak, aby odolával nejrůznějším tlakům, nebo naopak s posláním vycházet některým z nich vstříc.

Autor je komentátor Českého rozhlasu