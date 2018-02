Číňané přijeli na sportovní špionáž

Mluví hlavně za organizační výbor příští zimní olympiády, té čtyřiadvacáté. Ta sice začne až v únoru 2022, ale nebyli by to Číňané, aby se nepřipravili s náležitým předstihem (tempo, s jakým se Čína pustila do příprav letní olympiády v r. 2008, musel dokonce MOV brzdit). Na rozdíl od Korejců si nemusejí dělat starosti s pojmem „udržitelný rozvoj“.

Perfektní a široké silnice bez problémů pojmou rychlý, olympijský pruh a dálnice z města směrem do hor, kde proběhnou lyžařské nebo snowboardové soutěže, jsou hotové už teď. Bez problémů plní svou „civilní funkci“ a odlehčují přetížené, třiadvacetimiliónové metropoli. Stejně tak 19 linek metra – tohle číslo ale nebude už za čtyři roky platit.

Stejné je to i s halami a stadiony. Čína je stavěla jako multifunkční už na letní olympiádu před deseti lety a mají využití. A v provozu už bude tou dobou i nové mezinárodní letiště Daxing. Od příštího roku největší na světě.

Vlastně ne úplně všechno je hotové – chybí ubytovací kapacity v olympijské vesnici. Ty, z roku 2008 se rozprodaly s velkým ekonomickým úspěchem (tvrdí pekingská radnice). Jenže výstavba kolem města běží takovým tempem, že olympijskou vesnicí se může stát kterákoli z nových městských čtvrtí, hlavně na západním a severozápadním předměstí Pekingu.

Zkoumáme korejskou zimu

Vlastně to jediné, s čím Číňané přijeli na opravdovou „špionáž“ a co potřebují okouknout, je to, jak Korejci zvládají boj s větrem a mrazem. Výšky hor v pohoří Tchebek jsou srovnatelné s těmi ve Voňavých a Západních horách, kde Číňané plánují postavit skokanské můstky, nebo tam uspořádat olympijský sjezd a slalom. Tam je totiž vítr srovnatelný s tím pchjong-čchangským.

Snížení napětí není zadarmo. Soul za návštěvu Severokorejců zaplatí rekordních 54 milionů Číst článek

A mráz je ještě nižší. „Ty zahřívací místnosti určitě využijeme. Zajímavým řešením jsou i velké hořáky na tribunách,“ souhlasí Fang Gang. A že právě teď, v únoru 2018 propaguje Peking jen jednu jedinou sjezdovku na dohled do města? To vůbec nic neznamená. Oficiálně Čína oznámila, že rozpočet příští olympiády je odsouhlasen těsně pod hranicí čtyř miliard amerických dolarů. Ale v případě Říše středu jsou – řečeno slovníkem Donalda Trumpa – „všechna řešení na stole“. Nejpřesnější překlad zní – „navýšit ho, není problém“.