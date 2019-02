Zástupce ombudsmanky pro zlost? Nakonec třeba ne

Nedošlo to sice tak daleko jako učebnicově antagonistický vztah prezidenta Zemana k premiéru Sobotkovi, završený slavným máváním hole na Pražském hradě během jara 2017, ale dlouhodobě to ve vůdčí dvojici úřadu ombudsmana skřípalo, až si člověk zacpával uši, neboť ochránkyni veřejných práv Annu Šabatovou iritoval a jistě ještě irituje její zástupce Stanislav Křeček ze všech sil. Až to zpovzdálí někdy vyhlíželo jako série naschválů. Komentář Praha 6:30 3. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ombudsmanka Anna Šabatová na fotografii z roku 2015 | Foto: Ladislav Němec/MAFRA | Zdroj: Fotobanka Profimedia

A to od muže, který kandidoval i na ten vyšší post, jenomže poslanci upřednostnili nynější nadřízenou. Možná měl pan Křeček po neúspěchu odejít a nikoli dál dělat Šabatové „dvojku“ a stabilně ignorovat její přání, aby se veřejně nevyslovoval k různým otázkám, vesměs s agendou úřadu nesouvisejících.

Kamenem úrazu bylo samozřejmě to, že Křeček vyslovil skoro vždy úplný opak mínění ombudsmanky. Například řekl o událostech na kyjevském Majdanu, že „když na barikádách demonstranti střílejí, musí totéž dělat i ti, co chtějí střílení zastavit, a že navíc demonstranti jdou proti demokraticky zvolené vládě.“ Což nadzdvihlo zdaleka ne jen jeho šéfovou.

Respektoval by, jestli nějaká ředitelka zakáže nošení muslimských šátků ve škole. A to, že někdo nechce pronajímat byty Romům, označil nikoli za výraz rasismu, nýbrž zkušenosti. A tak dále. Šabatová nakonec aspoň prosadila, že Křeček bude glosy oddělovat od pracovní pozice. Což byla ovšem pustá formalita.

Psst! Spoluautor amnestie

Prezident Zeman, který má stejně jako Senát právo navrhnout sněmovně dva kandidáty na post zástupce ombudsmana (Křečkovi šestiletý mandát končí zkraje dubna), by jej ovšem v úřadu ponechal. Bez ohledu na vloni dosaženou osmdesátku.

A kdyby to neprošlo, pak je tu jeho druhý favorit, stejně jako Křeček někdejší poslanec ČSSD, advokát Zdeněk Koudelka. Docela známý: měl kupříkladu prý pomáhat při koncepci kruciálního druhého článku legendární Klausovy amnestie a ten ho už předtím marně navrhoval senátorům coby ústavního soudce.

Koudelka se také podílel na pokusu stran opoziční smlouvy ohnout volební zákon ve prospěch velkých subjektů – Václav Havel to tehdy úspěšně napadl u Ústavního soudu.

Býval náměstkem a zastáncem nejvyšší státní zástupkyně Vesecké, jíž leckdo vyčítal, že se za její éry zametaly choulostivé kauzy pod koberec. A Koudelka je velice zadobře i s nynější hlavou státu, vždyť roku 2012 právě jeho domovská sociálně demokratická buňka v Brně-Jundrově navrhla Zemanovu prezidentskou kandidaturu.

Relevantní dámy

Oproti tomuto výběru vyhlížejí nominantky Senátu o dost relevantněji i s většími šancemi: ex-ústavní soudkyni, předsedkyni Nejvyššího soudu a senátorku za Zelené Elišku Wagnerovou netřeba představovat.

Končící děkanka Právnické fakulty Masarykovy univerzity Markéta Selucká sice celoplošně známá není, ale to také nepředstavuje pro výkon zástupce ombudsmana žádnou nutnost, zatímco relativně nižší věk je jistě plus. Co pak předem ohlášená podpora občanských demokratů ve Sněmovně, těžko říct. Možná nic moc.