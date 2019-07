Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Ondřej Konrád: Co dáte za Šmardu?

To bylo vcelku překvapivé, doposud Andrej Babiš tuhle variantu zatím vůbec nezmiňoval. A obecně se dlouhodobě soudilo, že by v kritické situaci dodalo hlasy Okamurovo hnutí.

Premiér však SPD jako náhradu nyní vylučuje. Však také, držen u moci krajní levicí i pravicí, by byl evropskými lídry přijímán o poznání chladněji. A co pak hlavně doma! Přibrání Okamury do mocenského triumvirátu by mu vyneslo další a další masové protesty, za chvíli už by se skoro nemohl objevit na veřejnosti.

Není od toho ostatně daleko už dneska. A to ještě nikdo neví, jak se budou jeho četné problémy vyvíjet dál. Musí se tedy snažit udržet na palubě sociální demokraty stůj co stůj, dělá bubu těmi volbami a především to v téhle chvíli znamená uspokojit ne zrovna skromného prezidenta.

Hrajte, pane kapelníku!

Který jak kdyby si nechal u muziky zahrát sólo: jen pozorně sledujte, kdo je tady jednička! A až si dostatečně užije fakt, že bez jeho blahovůle se na českém politickém stromě ani lísteček nezachvěje, pak přijde na řadu otázka, co že to kdo nabízí za jmenování Michala Šmardy ministrem kultury.

Přestavit si lze ledacos. Třeba změny ve vedení tajných služeb. Ale jistě i jiných institucí, mimochodem veřejnoprávních. Či více vládních úsměvů na Zemi úsměvů, jak se říká v jedné Lehárově operetě Číně. Případně slib beztrestnosti pro nejmenované osoby z nejmenované kanceláře. Až po těžký kalibr ohledně tendru na další dukovanské a temelínské bloky.

Přičemž je ovšem zásadní otázkou, zda se má obsazení ministerstva pro chod státu chtěj nechtěj druhotného vůbec stát předmětem jakéhokoli handlování. Ale věc se dostala příliš daleko a pro ČSSD je mezní. Protože další ústrky z Hradu za nečinného přihlížení premiéra si prestižně nemůže dovolit.

Různé vodní plochy

Zatímco Babiš, který na to má z titulu své funkce jediný právo, zase nechce za žádnou cenu podat na Miloše Zemana kompetenční žalobu. Aby se mu to pak někdy náhodou nevrátilo.

Pokud jde o něho samého, zatím prezidentovi nabízí, že odjede z další fáze bruselského summitu o obsazení postu předsedy Evropské komise klidně i před koncem. Jen aby se mohl podílet na úterním patrně kruciálním rokování v Lánech o křesle šéfa kultury.

Ačkoliv by tím jasně oslabil jednotu V4, která údajně hrála v noci z neděle na pondělí důležitou roli při zatímním nejmenování pana Timmermanse. Kam se hrabe evropské moře na český rybníček! I když čvachtání v něm se prý možná kvůli Babišovi v Bruselu přece jen o něco pozdrží.

Autor je komentátor Českého rozhlasu.