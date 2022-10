Zachytil jsem v posledním týdnu dvě zprávy, obě mi udělaly radost. Bude zrušený velký techničák a Ivan Bartoš od Pirátů ohlásil, že příští rok se zavede občanka v mobilu. Velký techničák je dnes rozkládací lejstro s úředními údaji o vozidle. Všechny už mají úřady v počítači. Lejstro máte v šupleti, aby se neztratilo, načež se ztratí při stěhování. Žádné neštěstí, úřad vám nové vystaví, zaplatíte správní poplatek a vytrpíte čekání. Komentář Praha 6:30 18. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Elektronický občanský průkaz neboli eObčanka | Zdroj: čt24, Český rozhlas Plzeň

Tohle odpadne, státu vznikne škoda. Když se pak totiž dostanete k okýnku, všechno se vyřídí za pět minut, a když pak násobíte minuty a poplatky, vyjde vám, že brusič diamantů nemá takovou výnosnost jako jeden úředník za okýnkem.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Ondřej Neff: Vlna nevole

Malý techničák bych měl taky rád v mobilu, ale musím počkat. Legitimace se taky léty smrskla, moji rodiče měli ještě knížku s fotkou a otiskem palce, ten zavedli Němci za protektorátu a komunisti usoudili, že je to výborný nápad a v legitce ho nechali.

No vidíte a dnes je legitimace kartička zatavená v plastu. Tu poslední mi vystavili 10. prosince 2018. Paní za okýnkem byla moc milá. Ptala se mě, jestli si budu přát elektronickou legitimaci. Já hned nadšeně, že jo. Dala mi vyplnit PIN a někam ho zanesla. No a kdy prej že to bude. Jo, pravila ta milá paní, to si musíte ještě nějakou tu chvilku počkat. Čekám zatím čtyři roky, počkám ještě rok, spíš dva, nedivil bych se, že tři. Pak nastane radostné čekání na řidičák v mobilu.

Indián to má na krku

Když se zaposlouchám, slyším z hlubin, jak se zvedá vlna nevole. Jistě se už šikuje hnutí odporu proti dokumentům v mobilu. Vypukne boj za základní lidské právo nemít mobil. Už teď jsme svědky – a mnozí z ctěných posluchačů jistě i aktéry – debaty o základní lidské právo platit hotovostí.

Co je štěstí? Číst článek

Pokud jde o mne, když už musím platit, platím rád mobilem. Jsem v jádru lakomec a bolí mě u srdce, když moje zelené stokorunky mizí v šuplíku v kase obchodu. Kdežto na mobilu jen dvakrát stisknu puntík a je to. Nic nevidím. Když mi berou krev, taky nekoukám na jehlu. Míň to bolí.

Takže mobil. Mám o něm představu, že je něco jako medicína, jak se to popisuje v knížkách o Vinnetouovi. Indián to má v pytlíčku pověšeném na krku a nesmí to ztratit. Ztráta mobilu se nedoporučuje už dnes, až v něm bude vaše všechno, tak raději nemluvit. No a pokud jde o vlnu nevole, moc bych se přimlouval, aby ještě dlouho platilo oboje. Mobil i peníze a občanka v plastu. Jsme přece různí a někdo se rád dívá, jak se mu injekce zakousne do žíly.

Autor je vydavatel internetového deníku Neviditelný pes