Poprask kolem pomníku

Objednali od sochaře Davida Moješčíka realistickou sochu. To si dali! Měli se někoho zeptat. Dozvěděli by se, že se u nás realistické sochy dělat nesmí.

Ostatně sám Vladimír Preclík taky dostal jaksepatří napráskáno, když vytvořil coby pomník realisticky vyvedený vlající prapor. Můžete ho vidět v Praze na Klárově. Za pomníkem Věry Špinarové byste se museli vypravit do Ostravy.

Je kolem něho velký poprask. Rodina protestuje, kde kdo kritizuje, a že prý ať je pomník odstraněn. Podotýkám, že nemám na pomník žádný názor, v Ostravě jsem už dlouho nebyl a pomník jsem neviděl.

Jen mě zaujal ten poprask, aniž bych sám praskal v jeho prospěch nebo neprospěch. Jen mě zaujalo, že padl i kompromisní návrh, že by se z pomníku vyšmirglovalo jméno Věry Špinarové. Tím by to přestal být pomník Věry Špinarové a byla by to prostě socha.

Starý sochař není doma a mladý to neumí

Mně to připomnělo vtip z doby mého mládí, to ještě stál Stalinův pomník: slyšeli jste, že v Pařížské ulici stojí dělo? No ne, a proč to? No voni chtějí Stalinovi vystřelit voko a bude z něho Žižka!

Ostraněním nápisu by se městský obvod vykroutil aspoň z části tlaku. Napadají mě i další řešení. Pomník by se dal zarouškovat, jako měli na hlavním náměstí v Ústí nad Labem zarouškovaný emblém kladiva a srpu.

Idea by se dala dále rozvinout. Kolem pomníku by se dal vybudovat kiosek a dovnitř by se vpouštěli zájemci oproti zaplacení vstupného. Z něho by se pak dal financovat alternativní pomník Věry Špinarové a ten by mohl vzejít z veřejné soutěže a mohl by souznít s rodinným pohledem na zesnulou zpěvačku. Ale kdo by pomník vykonal?

S vtipy dám už pokoj, ale nabídnu říkanku – starý sochař není doma a mladý to neumí. Kdyby radní městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz vztyčili vysoutěžený pomník, který by nestál 600 tisíc ale šest milionů a sestával by z vyhozené drátěnky a jízdního kola natřeného světélkující barvou, jistě by si vysloužili potlesk.

A tím líp, kdyby k němu přistrčili šrotovačku po vzoru umělce Banksyho. Takhle mají na krku realistickou sochu. Dobře jim tak.