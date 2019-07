Opozice žádné předčasné volby nechce. Čím hůř pro Česko, tím líp pro ni

Naposled tak předčasné volby podpořil i šéf lidovců Marek Výborný, který řekl, že by KDU-ČSL hlasovala pro rozpuštění sněmovny. Nejen on by si ale měl dát na podobně odvážná slova pozor.

Lidovci, TOP 09 i STAN podle posledních průzkumů balancují na kritické pětiprocentní hranici a rozpuštění sněmovny by klidně mohlo být tím posledním, co by tyto strany v dolní komoře udělaly.

Jestli proto někdo zrovna teď nechce předčasné volby, pak právě opozice. Vypadnutí ze sněmovny sice nehrozí ODS, i na ni ale bez případných koaličních partnerů znovu zbude jen opozice, což by už nepřežil její šéf Petr Fiala. Nebo případně koalice s ANO, jejím největším nepřítelem.

Předčasných voleb se nejspíš nemusí bát Piráti, kteří už i díky svému trápení v Praze, kde mají primátora, zjistili, že je jim mnohem lépe v opozici.

Jinak ale opoziční strany včetně ODS, pokud mají porazit Babiše, jak slibují, rozhodně nejsou v kondici ani nejlepší situaci jít do předčasných voleb.

Teprve nedávno totiž začaly mluvit o jakémsi předvolebním bloku, který by aspoň minimalizoval případné volební ztráty ohrožených „pětiprocentních“ stran tím, že by některé z nich do sněmovny prolezly přilepené na ODS.

Čím hůř, tím lépe pro opozici

Jenže podobný blok zatím zůstává spíš snem. A růžovou společnou budoucnost nenaznačuje ani mnohdy víc nepřátelsky propletená historie ODS, TOP 09, STAN a KDU-ČSL, které se v posledních letech různě kanibalizovaly.

I proto teď vidí nejen v ODS místo předčasných voleb jinou šanci: společným tlakem vyženou z vlády rozloženou ČSSD a Babišovi naženou k ruce SPD, které se v ANO bojí jako máločeho.

Mnozí voliči ANO by sice spolupráci s Tomiem Okamurou, jenž v minulém volebním období klidně pohřbil vlastní Úsvit, možná i strávili.

Babiše by to ale mohlo stát kritická procenta hlasů, která strany po volbách dělí mezi vládu a opozici.

Navíc by to mohlo narušit i vnitřní jednotu ANO, která je zatím ve srovnání s opozicí Babišovou hlavní výhodou. Opozice tak nejdřív ze všeho potřebuje oslabit ANO a aspoň částečně pojistit sama sebe, aby z příštích voleb nevyšla ještě slabší, než je dnes, kdy jí zbývají noční a předem prohrané pokusy shodit vládu.

Opoziční strany nyní opakují, že současná vláda ohrožuje Česko. Ironie ovšem je, že jejich strategie oslabení ANO spoluprací s Okamurou se v praxi opírá o logiku, že čím hůř pro Česko, tím líp pro opozici. Jen to od jejích lídrů určitě neuslyšíte.

Autor je komentátor serveru Info.cz.