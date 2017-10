Opozice je 'trendy'

Když ovšem nyní všichni slibují občanům, že budou důslednou opozicí, má to jeden háček. Aby se jim splnil tento sen, potřebují nutně vládu, vůči které by se mohli vymezovat. Být si vzájemně opozicí v rámci opozice totiž nedává velký smysl.

Je jasné, jak bude vítěz voleb ve vyjednávání postupovat. Osloví postupně všechny strany, probere s nimi, co mají a nemají společného, a pak vezme na vědomí, že druhá strana upřednostnila před vládní odpovědností opoziční roli.

První vážnou nabídku učinil Andrej Babiš (ANO) občanským demokratům s tím, že nemají špatný program a předseda je slušný člověk. Předem bylo jasné, že ODS dá Babišovi košem, že si s ANO neplácne, ale o to ani nešlo.

Babiš potřebuje mít na příští čtyři roky alibi, že to se stranami, které se deklarují jako demokratické a odpovědné, zkusil. Než se domluví s těmi, kteří zbydou, musí občanovi přesvědčivě dokázat, že tradiční strany, o které stál, do vlády nechtěly.

Otrávení občané

Rozhodnutí ODS strávit další čtyři roky v opozici samozřejmě má logiku. Opozicí nic neriskuje, naopak má šanci se po katastrofě, kterou si před čtyřmi lety prošla, dostat do lepší kondice. Získat image významné opoziční strany ale pro ODS nebude vůbec jednoduché.

Největší pozornost na sebe pravděpodobně strhnou kreativní a neotřelí Piráti, v jejichž stínu zůstanou starostové, lidovci, TOP 09 i ČSSD. Těm všem hrozí, že se poprvé a naposledy octnou v centru mediálního zájmu, když budou sebevědomě odmítat Babišovu vládní nabídku. Občan si ovšem zapamatuje, že nabídku vládnout, tedy spravovat zemi ku prospěchu občanů, dostali.

Není jasné, ale ani příliš důležité, jak Andrej Babiš nakonec naloží s alibi, že v zájmu občanů byl ochoten spolupracovat s konkurenty, ale ti ho odmítli. Vyjednávat se bude dostatečně dlouho na to, aby občanům došlo, že bez ANO vláda nevznikne a nevznikne-li, nebude to vinou ANO.

Na toto poznání by v případě neřešitelného patu v předčasných volbách doplatily strany, u kterých občané předpokládají, že kandidují do parlamentu, aby se pokusily dostat do vlády.

Andrej Babiš vlastně nemá důvod k nervozitě. Z nechuti ostatních vládnout mu preference mohou narůst tak, že se mu splní sen o většinovém systému. Třeba tak, že otrávení občané příště zvolí už jen Babiše do vlády a Piráty do opozice. Od politiků není moc prozíravé dráždit voliče bosou nohou.

Autor je komentátor Deníku.