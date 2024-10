Orbán přestává dominovat maďarské politice a už je konečně k poražení

V druhé polovině října se v Maďarsku objevily první průzkumy veřejného mínění, ve kterých Viktor Orbán a jeho Fidesz nejsou na prvním místě. Je to velká událost středoevropského významu, protože je to poprvé po patnácti letech, kdy se Orbána podařilo někomu předstihnout. Komentář Praha 16:30 28. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Maďarský politik Péter Magyar | Zdroj: Zoltan Balogh / EPA / Profimedia

Důležitost tohoto okamžiku zvyšuje to, že Orbána nepředstihla koalice opozičních sil, ale že se to podařilo jediné straně, novému uskupení známému pod zkratkou Tisza, což je zkrácení maďarského názvu Respekt a svoboda. Strana sice existuje už více než tři roky, ale mluvit se o ní začalo až před půl rokem ve chvíli, kdy do ní vstoupil právník Péter Magyar.

Elegantní čtyřicátník patřil původně k okruhu nové fideszácké maďarské elity, kterou se podařilo Orbánovi vytvořit po roce 2010 a která už skoro patnáct let vládnoucího premiéra až téměř fanaticky podporuje.

Právníka Magyara dostalo do opoziční politiky až odstoupení prezidentky Katalyn Novákové, kdy odešla z politiky i jeho v té době už bývalá žena, do té doby ministryně spravedlnosti Judith Vargová. Magyar se vzdal všech lukrativních funkcí v dozorčích radách státních podniků a stal se řečníkem na opozičních demonstracích.

Strana Tisza roste

Jako člověk, který zná vnitřnosti orbánovského mocenského systému, je pro Orbána obzvlášť nebezpečný a voliči mu jeho obvinění vůči Fideszu, které vyrůstají z jeho vlastních zkušeností, evidentně věří.

Magyar za sebou díky svému mládí netáhne ani postkomunistickou minulost, ani cejch selhání levicových politiků z doby před rokem 2010, kdy se Maďarsko ocitlo na prahu finanční krize řeckého rozměru.

Orbánovi a Fidesz se tehdy podařilo krizi ustát, byť například za cenu likvidace třetího pilíře soukromého penzijního pojištění. A vděční voliči mu za to po víc než deset let byli až slepě vděční.

V roce 2022 se ale zdálo, že se opozici podaří v pravo-levé koalici s názvem Společně pro Maďarsko Orbána odstavit. Nakonec však získala jen necelých 37 procent hlasů. To v maďarském, dnes po orbánovských úpravách spíše většinovém, než poměrném systému ale nestačilo ani na blokační ústavní menšinu.

Fidesz opět triumfoval a více než 52 procent hlasů přetavil opět v ústavní většinu a tím zcela neomezenou vládu nad zemí.

Kvůli této neomezené moci, kterou dnes Fidesz v Maďarsku disponuje, je třeba brát nadějné průzkumy s rezervou. Ano, strana Tisza a popularity jejího lídra Pétera Magyara rychle roste a zřejmě se v průměru průzkumů už dnes skutečně přibližuje 40 procentům.

Na druhé straně Fidesz klesá jen pomalu a pod oněch 40 procent stále neklesl. A to přesto, že už několik let je ekonomická situace Maďarska neuspokojivá a s výjimkou ficovského Slovenska se vyvíjí nejhůře v celé střední Evropě. Orbán však má ještě dva roky do dalších voleb na změnu tohoto trendu. A znovu, má k tomu ústavní většinu. Proto věštit jeho konec je zatím poněkud předčasné.

Autor je editorem Práva