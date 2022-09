Šéf české pobočky OSN: Mise do Záporoží nepřijela jako soudce. Cílem bylo zajistit dohled nad provozem

Inspektoři OSN se spolu se 14 experty Mezinárodní agentury pro atomovou energii ve čtvrtek dostali do Záporožské jaderné elektrárny, přestože bylo její okolí ostřelováno. Šéf zjišťovací mise Rafael Grossi na Twitteru oznámil, že se svým týmem stihl v elektrárně vidět to nejdůležitější a že skupina odborníků našla na místě množství problémů. Co dalšího můžeme čekat od vyšetřovací mise? A jak pokročila Černomořská obilná iniciativa? Praha 22:16 2. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ředitel české kanceláře OSN Michal Broža vidí jako prioritu demilitarizaci Záporožské jaderné elektrárny | Foto: Karolína Němcová | Zdroj: Český rozhlas

Inspekce v Záporožské elektrárně by podle jejího šéfa Grossiho mohla vyústit ve stálou misi Agentury pro atomovou energii. „Obě strany, jak Ukrajinci, tak strana Ruské federace, musí dát dostatečné záruky, aby mohli mezinárodní experti na místě bezpečně fungovat,“ vysvětluje ředitel české kanceláře OSN Michal Broža.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celou Osobnost Plus Lucie Vopálenské. Hostem je Michal Broža, ředitel české kanceláře OSN

Podle něj je momentálně nemožné zjistit, kdo elektrárnu během inspekce v minulých dnech ostřeloval, jelikož experti z OSN ani z Mezinárodní agentury pro atomovou energii nepřijeli do Záporoží s politickým mandátem.

„Spojené národy do Záporožské elektrárny nepřijely jako soudce. Až dojde k řádnému shromáždění důkazů, na kterém OSN pracuje, budou zapojeny potřebné soudní a vyšetřovací mechanismy.

Členové mise v elektrárně nesbírali důkazy, ani nevyšetřovali okolnosti, přijeli s jediným cílem: zajistit bezpečný provoz a dohled nad provozem jaderného zařízení,“ upozorňuje Broža.

Vyšetřování v Olenivce

OSN v současnosti také vyšetřuje tragédii v Olenivce, kde ve věznici zemřelo několik desítek Rusy zajatých ukrajinských vojáků, včetně těch z pluku Azov. Ukrajinská strana se snaží o vyšetření požáru, zatímco podle Rusů byl na místě nalezen úlomek rakety HIMARS.

„V tuto chvíli je důležité, aby se uklidnila situace na světových trzích.“ Michal Broža

„V rámci OSN byl vytvořen tříčlenný vyšetřovací tým, v jehož čele stojí zkušený generál ve výslužbě Cruz z Brazílie, který je veteránem mnoha misí OSN,“ říká Broža. Upozorňuje však na to, že zatím pouze probíhá jednání s oběma stranami, které by měly vyšetřovatelům umožnit bezpečný přístup.

OSN by měla objektivně zhodnotit, k čemu na místě došlo, a nastřádat dostatek důkazů k tragédii. Podle satelitních snímků to vypadá, že ruská verze, tedy útok raketou HIMARS, je velmi nepravděpodobná, o čemž před časem informovala CNN. Zničená se totiž zdá být jen jedna budova, nikoli její okolí. Takže to spíš vypadá na výbuch a následný požár uvnitř.

„Dokud nebude mít OSN ověřené informace, které jsme schopni a ochotni dát do světa, tak je zveřejňovat nebudeme,“ říká Broža.

Z Ukrajiny vyplouvají lodě s obilím

Černomořská obilná iniciativa, kterou organizuje OSN spolu s Tureckem, má umožnit vývoz obilí zadržovaného v ukrajinských přístavech. Po včerejšku z přístavů zatím vyplulo 69 lodí, v plném provozu by však objem expedice během jednoho měsíce měl dosáhnout dvou až pěti milionů tun zboží.

Dana Drábová: Jadernou havárii v Záporoží vyloučit nemůžeme, pravděpodobnost je ale nízká Číst článek

Kromě toho na Ukrajině působí i Organizace OSN pro výživu a zemědělství, která podporuje zranitelné zemědělce a pomáhá Ukrajině navýšit kapacitu zásobníků až o 25 procent oproti existujícím kapacitám.

„V tuto chvíli je důležité, aby se uklidnila situace na světových trzích. Myslím si, že byl vyslán signál, díky kterému došlo k určité stabilizaci prudkého růstu cen potravin.

Zároveň Světový potravinový program zakoupil náklad z dvou lodí, které mají obilí dovézt do těch nejpostiženějších částí světa. Jedna už zakotvila v Džibuti a vykládá pšenici pro Etiopii, druhá loď míří do Jemenu,“ doplňuje Broža.

Poslechněte si celou Osobnost Plus v audiozáznamu. Moderuje Lucie Vopálenská.