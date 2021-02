Vicepremiér Karel Havlíček (za ANO) bleskově, jako by na to celou dobu čekal, vyslyšel zvolání hejtmanů a přišel s plánem: v pondělí 22. února otevřeme obchody. Ty, které ještě nespadají pod žádnou z výjimek a od konce října, s výjimkou absurdního adventního rozvolnění ve stylu „odbrzdíme a uvidíme“, zůstávají pod zámkem.

Jan Lipold: Otevřete obchody, zapalte ohně! Naši furianti vítězí

Jestli to vláda schválí, staneme se první zemí na světě, která se ve špičkové fázi vydá cestou uvolnění, ne zpřísnění pravidel. My vám ještě ukážeme, jací jsme kujóni!

A naši furianti vrací úder komu? Nepřekvapivě největšímu hospodářskému partnerovi jménem Německo, který nás před několika dny zařadil na tu nejrudější ze všech covidových listin a spustil přísné kontroly na hranicích. Protože se obává toho, co se u nás děje. Situace není pod kontrolou a pro Němce jsme oficiální „oblastí s vysokým výskytem mutací“.

Zvláštní nastavení mysli

Pondělní čísla nových případů jsou o tisíc vyšší než před týdnem, nemocnice s prominutím padají na hubu, očkovací operace vázne.

Takže šup šup otevřeme obchody, to dává smysl, ne? Neříkal snad už před dvěma týdny ministr zdravotnictví, že „opatření, která jsme přijali, bohužel přestala fungovat“? Říkal. Tak vidíte.

Když jsme u těch Němců, naše taktika by se dala popsat parafrází výroku anglického fotbalového komentátora Garyho Linekera: zápas s koronavirem je hra, kdy se přou ministři a epidemiologové a nakonec vždycky vyhraje Karel Havlíček.

Pokud se obchody otevřou, co to bude znamenat? Rozhodně ne povzbuzující „světlo na konci tunelu“, jak si maluje vicepremiér. Půjde o falešnou zprávu, že situace se mění k lepšímu, protože proč bychom si jinak mohli dovolit, co bylo doteď zakázáno.

Přesně takhle si to přeloží valná část veřejnosti, už umordovaná chaotickými a bezvýslednými zákazy a příkazy. Pocit, že ty zbývající jsou patřičné a je radno je dodržovat, ještě víc zeslábne. Naše nastavení mysli: všechno je na dobré cestě, a kdyby ne, tak co.

To samozřejmě naprosto neodpovídá realitě a to mluvíme jen o psychologických, zprostředkovaných dopadech maloobchodního rozvolnění. Ne o samotném šíření nákazy.

Vláda zas a znova potvrzuje, že s pandemií dokáže soupeřit jen humpoláckými metodami tohle otevřeme – tohle zavřeme, tohle zakážeme – tohle povolíme. Dál se víceméně nedopracovala, kromě bušení se v prsa a mávání vlaječkami. Proto jsme tam, kde jsme.

Autor je šéfkomentátor serveru Seznam Zprávy