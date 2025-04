V nejvyšších politických patrech začíná být pořádně horko. Stranickým centrálám zbývá jen pár týdnů na potvrzení definitivní podoby kandidátních listin. Zvědavost veřejnosti se upíná k jejich horním příčkám. Byť u trojkoalice Spolu to nemusí platit. Leckterý občanský demokrat se oprávněně třese, že ho přeskočí lidovecký nominant, kterého zakroužkují disciplinovaní příznivci strany Marka Výborného. Komentář Praha 6:30 18. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Poslanecká sněmovna (ilustrační foto) | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Pikantní bude mikrosoutěž o vavřínový věnec v Moravskoslezském kraji, kde je jedničkou ministr financí a první místopředseda ODS Zbyněk Stanjura, ale dvojkou oblíbená starostka Kravař a bývalá Miss České republiky Monika Brzesková za KDU-ČSL. Vsadili byste na vítěze?

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Kateřina Perknerová: Otevřené dveře do velké politiky aneb Kdo se chystá projít?

Už se objevují spekulace, že by křesťanští demokraté mohli mít silnější klub než poslanci ODS. I proto, že trojlístek vládních partají letos nebude bránit individuálním kampaním, ve kterých jsou právě lidovci velmi silní.

Z tohoto pohledu je na tom nejhůř TOP 09, která přišla o svou nejvýraznější tvář, předsedkyni Markétu Pekarovou Adamovou. Bez ní živoří na okraji pozornosti a její kandidáti musejí doufat, že se do dolní komory protlačí na zádech svých koaličních partnerů.

Ani její dva lídři, tedy Matěj Ondřej Havel v Královéhradeckém a Michal Kučera v Ústeckém kraji, nejsou širšímu publiku známí a bude zajímavé sledovat, jestli se do Sněmovny ze svých prvních míst vůbec dostanou.

Nové tváře STAN

Podobné vrásky nemají Starostové a nezávislí. Rozhodnutí před vlastním finále nechali tak trochu na lidech. Kdo v rámci akce Podpisovka získal nejvíc sympatizantů, měl skoro vyhráno. Překvapivými jedničkami tak často nejsou přední politici, ale lokální hvězdy.

Vládní partneři, ale zároveň hlavní konkurenti. Největší voličské překryvy mají Spolu a STAN Číst článek

V Karlovarském kraji porazil ministra Petra Kulhánka Jan Kuchař, v Libereckém Jana Berkiho Jan Sviták a v Praze Jana Lacinu Karel Dvořák. Do soukromí se stáhli Petr Gazdík a Mikuláš Bek, bývalý a současný ministr školství.

Vzhledem k tomu, že ve volebním čase má jít k soudu kauza Dozimetr, Gazdík nemohl udělat nic jiného. Bek toho v resortu zase příliš nedokázal, a navíc si zavařil aférami s pronájmem luxusního bytu v Praze nebo jízdou s majáčkem do Hajan.

Mluvení v Parlamentu

Nástup čerstvých sil tak může být osvěžující. Pokud ovšem nováčci chápou, co je čeká. Kromě užitečné práce ve výborech také dlouhá jednání na plénu. Do voleb jdou jistě s tím, že je vyhrají a ANO či SPD zůstanou v opozici. To by pak obstrukcí bylo nepočítaně.

Sněmovní obstrukce: přibývá projevů mimo body i nočních jednání. Nejvíc mluví Babiš s Okamurou Číst článek

Někteří zákonodárci je v tomto období neunesli a o mandát už se neucházejí, třeba Viktor Vojtko (STAN), Martina Ochodnická (TOP 09) nebo Marie Jílková (KDU-ČSL). Kdyby na vysokou politiku dozráli, nemohli by skuhrat, že je obtížná, úmorná a frustrující. Nebo že mají rodinu, která na ni doplácí.

Jakkoli se to nemusí líbit vládní koalici či mnoha občanům, pojem parlament vznikl z francouzského slovesa parler, čili mluvit. Nejde tak vyčítat opozičním vůdcům, že chodí do Sněmovny a mluví. Mají-li s tím problém, ti první mohou změnit jednací řád a ti druzí zvolit někoho, kdo bude hovořit stručně, jasně a k věci.

Autorka je redaktorka a komentátorka Deníku