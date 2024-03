Papež sice nevyzval Ukrajinu ke kapitulaci, ale vynechal zlo, vynechal Putina

Papež mluvil pro kulturní magazín, pro část, která se věnuje bílé barvě jako symbolu dobra a světla, barvě, na níž vynikne každá špína.

Novinář Františkovi řekl, že na Ukrajině „někteří volají po vyvěšení bílé vlajky“, jiní ale oponují, že by to „legitimizovalo ty nejsilnější“.

Na to papež odpověděl: „...myslím, že silnější je ten, kdo vidí situaci, kdo myslí na lidi, kdo má odvahu nést bílý prapor, vyjednávat. A dnes se dá vyjednávat s pomocí mezinárodních mocností. Slovo vyjednávat je odvážné slovo. Když vidíte, že jste poraženi, že se věci nevyvíjejí dobře, musíte mít odvahu vyjednávat. Stydíte se, ale kolika mrtvými to skončí? Vyjednávejte včas, hledejte nějakou zemi, která by to zprostředkovala. Dnes, například ve válce na Ukrajině, je mnoho těch, kteří chtějí jednání zprostředkovat. Turecko, to se k tomu nabídlo. A další. Nestyďte se vyjednávat, než bude hůř.“

Dodal, že se sám nabízí k vyjednávání.

Vyjednávání nikdy nejsou kapitulací

Ta slova však byla pochopena jako výzva k ukrajinské kapitulaci. Prezident Zelenskyj na Františka reagoval: „Rusové nepostupují dál Evropou jenom proto, že jim v tom brání Ukrajinci a Ukrajinky se zbraní v ruce a pod modrožlutou vlajkou.“

A ještě řekl: „Na Ukrajině kdysi bylo mnoho bílých domů a kostelů, ty jsou ale teď vypálené a zničené ruskými projektily. To hodně vypovídá o tom, kdo by měl přestat, aby skončila válka.“

Ředitel tiskové kanceláře Svatého stolce Matteo Bruni se snažil papežova slova vysvětlit; šlo mu podle něj o vyjednávání, o „diplomatické řešení pro spravedlivý a trvalý mír“. Ukrajinu papež vidí jako mučednickou, cítí k ní hlubokou náklonnost a již dříve podle Bruniho řekl, že „vyjednávání nikdy nejsou kapitulací“.

Bruni se snaží malér hasit a papež skutečně nemluvil o kapitulaci, nýbrž o vyjednávání. Problém je ale jinde. Za prvé ve slovech „když vidíte, že jste poraženi“, které papež vyslovil. Ukrajina není poražena, dva roky se až neuvěřitelně brání obrovské přesile.

Za druhé je problém v tom, že papež vynechal Rusko, agresora. Vynechal i Zelenského mírový plán. Vynechal fakt, že Rusové o míru jednat odmítají. Vynechal i to, že jejich státním cílem je likvidace Ukrajiny a Ukrajinců jako národa.

Za třetí papež vynechal slovo svoboda. Nezdůraznil, že Bůh chce člověka svobodného, ne zotročeného.

František to asi myslel dobře, ale nahrál Putinovi tím, že ho vynechal, že vynechal špínu, že neoznačil zlo, které odmítá vyjednávat o míru, odmítá se stáhnout z Ukrajiny.

